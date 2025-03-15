Чи зростуть ціни на оренду житла навесні: відповідь експертів — Finance.ua
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Чи зростуть ціни на оренду житла навесні: відповідь експертів

Нерухомість
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Чи зростуть ціни на оренду житла навесні: відповідь експертів
Чи зростуть ціни на оренду житла навесні: відповідь експертів, Фото: freepik
Весною ринок нерухомості оживає, але для міст, де попит на оренду переважно високий, це не так помітно. Мовиться найперше про західні міста, а також про ті обласні центри, де знайшли прихисток багато переселенців.
Про це повідомила президентка Асоціації фахівців з нерухомості України Олена Гайдамаха.

Які міста лідирують за попитом

За її словами, найвищі орендні ставки залишаються в західних регіонах. Зокрема, в Ужгороді, Івано-Франківську, Львові, Тернополі та Чернівцях.
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І хоч попит на житло високий майже у всіх західних містах, лідером залишається Львів, адже окрім нерухомості, в місті можна знайти роботу.
Серед центральних міст найвища орендна ставка наразі у Вінниці. На Півночі високий попит спостерігається в Житомирі. Якщо брати до уваги не тільки обласні центри, а й великі міста, то Біла Церква також буде в списку.
У Києві, за словами президентки АФНУ, ринок оренди стабільний. Там немає ні підвищеного попиту, ні помітного зростання цін.

Чи зростуть ціни навесні

Вартість буде зростати помірковано з урахуванням інфляції та супутніх чинників, вважає оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак.
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Переважно це стосуватиметься західних міст та обласних центрів, що прийняли багато переселенців. Мова про Дніпро, Вінницю, Черкаси та Кропивницький.
Зростання орендних ставок у період активного попиту буде на рівні 8 — 10% в доларах. На думку Берещак це відбуватиметься з середини квітня до середини червня.
За словами керівниці сектору з розвитку продажів Нерухомості Оксани Остапчук, ринок оренди житла навесні 2025 року залишатиметься динамічним, особливо в містах із великою кількістю переселенців.
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У Києві та більшості центральних міст серйозних змін не передбачається. Максимальне зростання цін тут може скласти 500−1 000 гривень.
Нагадаємо, за даними Держстату, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири в лютому 2025 року становила 7 326 гривень. З початку року ціни зросли на 1,5%.

Скільки коштує орендувати квартиру під Києвом

За матеріалами:
Телеканал 24
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