Чи зростуть ціни на оренду житла навесні: відповідь експертів — Finance.ua

Чи зростуть ціни на оренду житла навесні: відповідь експертів
Весною ринок нерухомості оживає, але для міст, де попит на оренду переважно високий, це не так помітно. Мовиться найперше про західні міста, а також про ті обласні центри, де знайшли прихисток багато переселенців.
Про це повідомила президентка Асоціації фахівців з нерухомості України Олена Гайдамаха.
Які міста лідирують за попитом
За її словами, найвищі орендні ставки залишаються в західних регіонах. Зокрема, в Ужгороді, Івано-Франківську, Львові, Тернополі та Чернівцях.
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І хоч попит на житло високий майже у всіх західних містах, лідером залишається Львів, адже окрім нерухомості, в місті можна знайти роботу.
Серед центральних міст найвища орендна ставка наразі у Вінниці. На Півночі високий попит спостерігається в Житомирі. Якщо брати до уваги не тільки обласні центри, а й великі міста, то Біла Церква також буде в списку.
У Києві, за словами президентки АФНУ, ринок оренди стабільний. Там немає ні підвищеного попиту, ні помітного зростання цін.
Чи зростуть ціни навесні
Вартість буде зростати помірковано з урахуванням інфляції та супутніх чинників, вважає оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак.
Переважно це стосуватиметься західних міст та обласних центрів, що прийняли багато переселенців. Мова про Дніпро, Вінницю, Черкаси та Кропивницький.
Зростання орендних ставок у період активного попиту буде на рівні 8 — 10% в доларах. На думку Берещак це відбуватиметься з середини квітня до середини червня.
За словами керівниці сектору з розвитку продажів Нерухомості Оксани Остапчук, ринок оренди житла навесні 2025 року залишатиметься динамічним, особливо в містах із великою кількістю переселенців.
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У Києві та більшості центральних міст серйозних змін не передбачається. Максимальне зростання цін тут може скласти 500−1 000 гривень.
Нагадаємо, за даними Держстату, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири в лютому 2025 року становила 7 326 гривень. З початку року ціни зросли на 1,5%.
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