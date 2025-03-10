Скільки коштує орендувати однокімнатну квартиру в різних регіонах України (інфографіка) — Finance.ua
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Скільки коштує орендувати однокімнатну квартиру в різних регіонах України (інфографіка)

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Скільки коштує орендувати однокімнатну квартиру в різних регіонах України (інфографіка)
Скільки коштує орендувати однокімнатну квартиру в різних регіонах України (інфографіка)
На ринку оренди протягом лютого кількість пропозицій нерівномірно коливалася: у Києві та Житомирській області їх додали на 14−15% менше порівняно з січнем, а от на Черкащині, Полтавщини та Волині власники, навпаки, стали більш активно пропонувати своє житло орендарям.
Про це свідчать дані аналітичного центру українського маркетплейса нерухомості Dim.ria.
Скільки коштує орендувати однокімнатну квартиру в різних регіонах України (інфографіка)

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Орендувати однокімнатну квартиру в Україні у лютому найдорожче обійдеться у столиці — у середньому 17,6 тис. грн. Проте ціни у різних районах Києва можуть суттєво відрізнятись: від 9,2 тис. грн за середню однокімнатну квартиру у Деснянському районі до 23 тис. грн у Печерському. Наступне місце за середньою вартістю однокімнатного житла посідає Дніпропетровська область — там власники просять майже 14 тис. на місяць.
Скільки коштує орендувати однокімнатну квартиру в різних регіонах України (інфографіка)
Найбільше інтерес до житла підскочив у Кіровоградській, Житомирській, Волинській та Тернопільській областях. Тоді як спад попиту спостерігався у Запоріжжі, на Миколаївщині та Рівненщині (на 21−27% менше порівняно з січнем).
Скільки коштує орендувати однокімнатну квартиру в різних регіонах України (інфографіка)
Попит на оренду все ж перевищує пропозицію маже у всій Україні. Співвідношення кількості опублікованих оголошень та відгуків у лютому найбільше відрізняється у Житомирській, Тернопільській та Вінницькій областях. У Києві на кожне оголошення з оренди квартири припадає в середньому 10 відгуків, в області — 12.
Нагадаємо, в Україні діє програма «Домівка+». Програма надає унікальну можливість для учасників бойових дій, внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та інших категорій населення, що перебувають на квартирному обліку в місті Києві, орендувати житло з переважним правом його викупу на вигідних умовах.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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