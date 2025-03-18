Оренда нерухомості: як спосіб пасивного доходу — Finance.ua
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Оренда нерухомості: як спосіб пасивного доходу

Особисті фінанси
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Оренда нерухомості: як спосіб пасивного доходу
Оренда нерухомості: як спосіб пасивного доходу
Більшість людей звикли до простого правила: щоб отримувати гроші, потрібно працювати. Але чи можливо заробляти інакше? Відповідь — так. Це можливо завдяки пасивному доходу.
Купівля квартири чи будинку для здавання в оренду — один з найстаріших способів отримання пасивного прибутку.
Переваги:
  • стабільний щомісячний дохід від орендарів;
  • захист від інфляції — вартість нерухомості зазвичай зростає.
Недоліки:
  • великий стартовий капітал;
  • витрати на ремонт і можливі проблеми з орендарями.
Альтернативою може стати інвестування в REIT-фонди — компанії, які володіють, управляють чи фінансують нерухомість, що генерує доходи. Фонди нерухомості працюють за простим принципом: вони акумулюють гроші інвесторів та купують на них нерухомість.
Про всі деталі йдеться в нашій статті:

Пасивний дохід: як зробити так, щоб гроші працювали на вас?

За матеріалами:
Finance.ua
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