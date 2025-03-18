Оренда нерухомості: як спосіб пасивного доходу — Finance.ua

Оренда нерухомості: як спосіб пасивного доходу Сьогодні 19:44 — Особисті фінанси

Оренда нерухомості: як спосіб пасивного доходу

Більшість людей звикли до простого правила: щоб отримувати гроші, потрібно працювати. Але чи можливо заробляти інакше? Відповідь — так. Це можливо завдяки пасивному доходу.

Купівля квартири чи будинку для здавання в оренду — один з найстаріших способів отримання пасивного прибутку.

Переваги:

стабільний щомісячний дохід від орендарів;

захист від інфляції — вартість нерухомості зазвичай зростає.

Недоліки:

великий стартовий капітал;

витрати на ремонт і можливі проблеми з орендарями.

Альтернативою може стати інвестування в REIT-фонди — компанії, які володіють, управляють чи фінансують нерухомість, що генерує доходи. Фонди нерухомості працюють за простим принципом: вони акумулюють гроші інвесторів та купують на них нерухомість.

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