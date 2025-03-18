Оренда нерухомості: як спосіб пасивного доходу — Finance.ua

Оренда нерухомості: як спосіб пасивного доходу
Більшість людей звикли до простого правила: щоб отримувати гроші, потрібно працювати. Але чи можливо заробляти інакше? Відповідь — так. Це можливо завдяки пасивному доходу.
Купівля квартири чи будинку для здавання в оренду — один з найстаріших способів отримання пасивного прибутку.
Переваги:
- стабільний щомісячний дохід від орендарів;
- захист від інфляції — вартість нерухомості зазвичай зростає.
Недоліки:
- великий стартовий капітал;
- витрати на ремонт і можливі проблеми з орендарями.
Альтернативою може стати інвестування в REIT-фонди — компанії, які володіють, управляють чи фінансують нерухомість, що генерує доходи. Фонди нерухомості працюють за простим принципом: вони акумулюють гроші інвесторів та купують на них нерухомість.
Про всі деталі йдеться в нашій статті:
Пасивний дохід: як зробити так, щоб гроші працювали на вас?
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