Яку суму компенсації можна отримати для будівництва на власній ділянці — Finance.ua

Яку суму компенсації можна отримати для будівництва на власній ділянці Сьогодні 20:02 — Нерухомість

Яку суму компенсації можна отримати для будівництва на власній ділянці

Українці, чиє житло знищене внаслідок російської агресії, можуть отримати компенсацію для будівництва на власній ділянці. У середньому сума становить 1,5 млн грн.

Про це повідомила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії «Слуга Народу» Олена Шуляк.

«Цьогоріч у державній програмі єВідновлення з’явився новий компонент — компенсація на відбудову приватного будинку на власній ділянці. Минулого року люди подавали такі заяви, але отримати кошти не могли, бо цього компоненту ще не було. Зараз це стало можливо — заявки вже можна подавати через застосунок або портал Дія та у ЦНАПах», — сказала Шуляк.

Вона додала, що разом із заявкою на компенсацію слід подавати і повідомлення про початок будівельних робіт. Після цього ділянку відвідають члени комісії органу місцевого самоврядування.

Як все відбувається

«За алгоритмом, який застосовується для всіх регіонів, комісія нараховує відповідну суму цільових коштів. Перший транш у розмірі 50% людина отримує для придбання будматеріалів, будівельних послуг або проєктування будівництва. Після звіту про витрати можна отримати решту коштів на закінчення будівництва», — пояснила голова комітету з містобудування.

Вона наголосила, що цією послугою може скористатися будь-хто, в кого житло зруйноване внаслідок російської агресії. Виняток становлять лише зони, де ведуться активні бойові дії, та тимчасово окуповані території.

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«Станом на 2024 рік зареєстрували понад 5800 заяв на відбудову на власній ділянці. Наразі 600 родин вже скористалися такою можливістю та отримали компенсації», — повідомила Шуляк.

За її словами, суму коштів нараховують за відповідним алгоритмом з врахуванням регіону, вартості квадратного метру знищеного та нового житла та низки інших показників.

«Алгоритм дозволяє максимально врахувати ринкові ціни. У середньому можна розраховувати на 1,5 млн грн. компенсації на відбудову будинку на власній ділянці та розв’язати житлове питання», — підсумувала Шуляк.

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