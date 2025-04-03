Ціни на квартири в Україні у квітні 2025 року — думка експертів Сьогодні 21:00 — Нерухомість

Ціни на квартири в Україні у квітні 2025 року — думка експертів

В Україні ціни на квартири продовжують зростати, що зумовлено багатьма факторами, зокрема геополітичною ситуацією, інфляцією та дисбалансом між попитом і пропозицією.

Експерти прогнозують, що найближчим часом житло подорожчає ще на 1−3%, що робить інвестиції в нерухомість надзвичайно актуальними.

Оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак у своєму коментарі наголошує, що ринок нерухомості України змінюється під впливом різних економічних, політичних та соціальних аспектів.

Основні фактори зростання цін на нерухомість

Подорожчання квадратного метра стало помітним, змушуючи як покупців, так і продавців уважно стежити за змінами. Серед основних факторів, які впливають на зростання цін, виділяються:

Геополітична ситуація: Війна та перспективи її завершення залишаються головними чинниками, що впливають на купівельну активність. Політичні новини, що свідчать про можливість миру або, навпаки, ескалації конфлікту, суттєво змінюють настрої покупців.

Війна та перспективи її завершення залишаються головними чинниками, що впливають на купівельну активність. Політичні новини, що свідчать про можливість миру або, навпаки, ескалації конфлікту, суттєво змінюють настрої покупців. Співпраця девелоперів з фінансовими установами: Будівельні компанії активніше співпрацюють із банками та інвестиційними фондами, що дозволяє розширити фінансові програми, зокрема розтермінування платежів. «Попит на довгострокове розтермінування зростає, особливо у Київському регіоні. Близько третини покупців шукають такі варіанти, але не всі забудовники готові їх запропонувати», — зазначає Берещак.

Будівельні компанії активніше співпрацюють із банками та інвестиційними фондами, що дозволяє розширити фінансові програми, зокрема розтермінування платежів. «Попит на довгострокове розтермінування зростає, особливо у Київському регіоні. Близько третини покупців шукають такі варіанти, але не всі забудовники готові їх запропонувати», — зазначає Берещак. Інфляція та зростання собівартості: Вартість будівельних матеріалів, логістики та праці зростає, що безпосередньо впливає на кінцеву ціну житла. Лише за перший квартал 2025 року ціни на первинному ринку зросли на 5% у національній валюті. «Найбільше зростання відзначається у комфорт-плюс-сегменті, де ціни піднялися на 7%. Якщо комплекс активно розвивається та має зручні фінансові умови, вартість може зростати ще швидше», — додає експертка.

Вартість будівельних матеріалів, логістики та праці зростає, що безпосередньо впливає на кінцеву ціну житла. Лише за перший квартал 2025 року ціни на первинному ринку зросли на 5% у національній валюті. «Найбільше зростання відзначається у комфорт-плюс-сегменті, де ціни піднялися на 7%. Якщо комплекс активно розвивається та має зручні фінансові умови, вартість може зростати ще швидше», — додає експертка. Сезонні коливання: Весна традиційно є періодом активного руху на ринку нерухомості. Будівництво відновлюється після зимового уповільнення, що також сприяє підвищенню цін.

Весна традиційно є періодом активного руху на ринку нерухомості. Будівництво відновлюється після зимового уповільнення, що також сприяє підвищенню цін. Попит і пропозиція: На сьогодні попит на якісні новобудови перевищує пропозицію, що провокує подальше зростання вартості. Найбільше дорожчають об’єкти з високими темпами будівництва та комфортною інфраструктурою.

Згідно з прогнозами експертів, у квітні 2025 року ціни на квартири можуть зростати ще на 1−3%, залежно від регіону та стадії будівництва конкретного об’єкта. Це означає, що тим, хто планує купівлю, слід швидко ухвалювати рішення, щоб зафіксувати поточну ціну. Продавцям варто розглянути можливість зачекати, аби продати нерухомість за вищою вартістю.

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