Ціни на житло в Києві підвищилися: яка вартість квартир на вторинному ринку — Finance.ua

Ціни на житло в Києві підвищилися: яка вартість квартир на вторинному ринку Сьогодні 10:10 — Нерухомість

Ціни на житло в Києві підвищилися: яка вартість квартир на вторинному ринку, Фото: freepik

На вторинному ринку нерухомості Києва суттєво зросли ціни. За останні 6 місяців квадратні метри тут здорожчали на 8,69%, або майже на 5 000 грн — із середніх 57 242 до 62 214 грн (враховується вартість всього житла на ринку, без урахування кількості кімнат).

Про це повідомляє M2bomber.

Скільки коштує «квадрат»

За його даними, за рік вартість квадратного метра на столичній «вторинці» зросла на 5%. Або майже 3 000 грн.

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За місяць ціни знизились на 2,32%, або майже на 1 600 грн. Що, не виключено, може свідчити про зародження нового тренду — на здешевлення житла.

Які райони найдешевші

За даними аналітиків, по районах столиці вартість «квадратів» коливається від середніх 46 924 до 102 799 грн.

Тобто різниця між найдорожчим і найдешевшим складає 55 875 грн — і за 1 кв. м у дорогому районі можна купити понад 2 кв. м у дешевому.

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Найнижчі ціни зафіксовані у Святошинському районі — у середньому 46 924 грн за квадратний метр.

За ним слідують:

Дніпровський — 48 942 грн;

Деснянський — 49 606 грн;

Дарницький — 55 950 грн.;

Голосіївський — 62 270 грн;

Подільський — 62 214 грн;

Солом’янський — 62 853 грн;

Шевченківський — 65 600 грн;

Оболонський — 66 412 грн.

Найдорожче, за даними аналітиків, купувати квартиру у Печерському районі. Квадратний метр тут коштує в середньому 102 799 грн.

За якою ціною «квадрата» купити 1-кімнатну квартиру найпростіше

Найчастіше, за даними аналітиків, власники нерухомості виставляють вартість «квадрату» для 1-кімнатних квартир на рівні 48 тис. грн — 9,6% оголошень про продаж нерухомості формується, виходячи саме з неї.

Також часто можна зустріти ціни:

44 800 грн — 7,6% оголошень;

51 200 грн — 7%.

У найдешевшому сегменті можна знайти оголошення про продаж квартир, ціни яких формуються на основі вартості «квадрату» 3 200 грн. Однак таких оголошень лише 0,6%.

Нагадаємо, витрати українців на оренду житла суттєво різняться залежно від міста, доходів та вартості оренди. У регіонах поблизу зон ведення активних бойових дій вони становлять 15−30%. Водночас у Львові, Ужгороді та Києві витрати на оренду забирають левову частку доходів.

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