Ціни на житло в Києві підвищилися: яка вартість квартир на вторинному ринку — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ціни на житло в Києві підвищилися: яка вартість квартир на вторинному ринку

Нерухомість
21
Ціни на житло в Києві підвищилися: яка вартість квартир на вторинному ринку
Ціни на житло в Києві підвищилися: яка вартість квартир на вторинному ринку, Фото: freepik
На вторинному ринку нерухомості Києва суттєво зросли ціни. За останні 6 місяців квадратні метри тут здорожчали на 8,69%, або майже на 5 000 грн — із середніх 57 242 до 62 214 грн (враховується вартість всього житла на ринку, без урахування кількості кімнат).
Про це повідомляє M2bomber.

Скільки коштує «квадрат»

За його даними, за рік вартість квадратного метра на столичній «вторинці» зросла на 5%. Або майже 3 000 грн.
Читайте також
За місяць ціни знизились на 2,32%, або майже на 1 600 грн. Що, не виключено, може свідчити про зародження нового тренду — на здешевлення житла.
Ціни на житло в Києві підвищилися: яка вартість квартир на вторинному ринку

Які райони найдешевші

За даними аналітиків, по районах столиці вартість «квадратів» коливається від середніх 46 924 до 102 799 грн.
Тобто різниця між найдорожчим і найдешевшим складає 55 875 грн — і за 1 кв. м у дорогому районі можна купити понад 2 кв. м у дешевому.
Читайте також
Найнижчі ціни зафіксовані у Святошинському районі — у середньому 46 924 грн за квадратний метр.
За ним слідують:
  • Дніпровський — 48 942 грн;
  • Деснянський — 49 606 грн;
  • Дарницький — 55 950 грн.;
  • Голосіївський — 62 270 грн;
  • Подільський — 62 214 грн;
  • Солом’янський — 62 853 грн;
  • Шевченківський — 65 600 грн;
  • Оболонський — 66 412 грн.
Найдорожче, за даними аналітиків, купувати квартиру у Печерському районі. Квадратний метр тут коштує в середньому 102 799 грн.

За якою ціною «квадрата» купити 1-кімнатну квартиру найпростіше

Найчастіше, за даними аналітиків, власники нерухомості виставляють вартість «квадрату» для 1-кімнатних квартир на рівні 48 тис. грн — 9,6% оголошень про продаж нерухомості формується, виходячи саме з неї.
Читайте також
Також часто можна зустріти ціни:
  • 44 800 грн — 7,6% оголошень;
  • 51 200 грн — 7%.
Ціни на житло в Києві підвищилися: яка вартість квартир на вторинному ринку
У найдешевшому сегменті можна знайти оголошення про продаж квартир, ціни яких формуються на основі вартості «квадрату» 3 200 грн. Однак таких оголошень лише 0,6%.
Нагадаємо, витрати українців на оренду житла суттєво різняться залежно від міста, доходів та вартості оренди. У регіонах поблизу зон ведення активних бойових дій вони становлять 15−30%. Водночас у Львові, Ужгороді та Києві витрати на оренду забирають левову частку доходів.

Житло в Європі: як українцям отримати іпотеку та в яких країнах найвигідніші умови

За матеріалами:
Обозреватель
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems