В Україні з’явився новий REIT, який дозволяє інвестувати в окремі квадратні метри — Finance.ua

ПАРТНЕРСЬКА В Україні з’явився новий REIT, який дозволяє інвестувати в окремі квадратні метри Сьогодні 11:27 — Нерухомість

В Україні з’явився новий REIT, який дозволяє інвестувати в окремі квадратні метри

Столичний забудовник Standard One , який спеціалізується на прибуткових будинках, оголосив про запуск нового продукту — S1 REIT. Це інвестиційний інструмент, що дає можливість стати співвласником квадратних метрів в житлових будинках S1. Дохід, який прогнозують в компанії, становить від 8,2% річних у доларі США.

Придбати квадратні метри під інвестицію можна в першому проєкті Standard One — S1 VDNG. Вже готовий та заселений будинок забезпечуватиме інвесторам дохід 8,2% у валюті.

«Ми першими в Україні створили та втілили концепцію прибуткових будинків у форматі Build-to-Rent. Це висококласний сервіс для орендарів та інвесторів. Перші отримують якісний житловий простір з опціями готельного обслуговування. Другі — стабільний пасивний дохід, який не вимагає залучення у процес управління об’єктом. Пілотний проєкт S1 ВДНГ з 2019 року свідчить про успішність такої моделі, адже заповнюваність в будинку сягає 99%», — заявив Сергій Фітель, CEO забудовника Standard One.

В компанії заявляють, що S1 REIT є кроком масштабування наявного концепту. Новий інвестиційний фонд нерухомості дозволить ширшому колу людей доєднатись до інвестицій у дохідну нерухомість.

Ключова особливість пропозиції — можливість інвестувати в окремі квадратні метри. Раніше стати інвестором у проєктах від Standard One могли лише люди, що мали достатньо коштів на придбання окремої квартири. В S1 REIT прогнозують, що їх вихід на ринок зробить процес інвестування в житлову нерухомість по-справжньому доступним для широкого кола українців.

Інститути спільного інвестування стають дедалі популярнішими в Україні. Вони дають можливість об’єднати гроші та зусилля групи людей, що разом утворюють достатній капітал для придбання ліквідних та прибуткових активів. Традиційно українців найбільше цікавить нерухомість. Житлова або комерційна — вона забезпечує стабільно високу дохідність з орендних надходжень.

«Інвестиційні фонди нерухомості вже є на ринку. Їх успіх підтверджує запит на такі інструменти. Якщо раніше для інвестицій в нерухомість потрібна була значна сума коштів, то тепер ця можливість відкривається багатьом, оскільки поріг інвестування став мінімальним», — пояснив Сергій Фітель.

Однак важливим залишається правильний вибір об’єкта, адже не вся нерухомість є однаково прибутковою та ліквідною. Олег Бондар, CEO S1 REIT розповів, що ліквідність у проєкті забезпечена високим попитом на нерухомість від Standard One. «Ми також створюємо закрите ком’юніті для інвесторів, де вони можуть обмінюватися досвідом, обговорювати ринкові можливості та комунікувати один з одним, розширюючи свої інвестиційні портфелі», — повідомив він.

Продажі в S1 REIT вже розпочато. Як зауважили в компанії, S1 VDNG є першою ластівкою. Невдовзі для інвестування стануть доступними й інші об’єкти від Standard One, де прогнозується ще вища дохідність.

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