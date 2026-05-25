Сьогодні 09:25 — Нерухомість

Держстат оновив методику підрахунку цін на житло за стандартами ЄС

Державна служба статистики України оновила методологію державного статистичного спостереження «Зміни цін на ринку житла» відповідно до вимог Європейського Союзу.

Нові правила почали діяти з першого кварталу 2026 року, передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомили у Держстаті, методологію адаптували до Регламенту Європейської Комісії 2025/1182. Водночас відомство розширило охоплення ринку житла та джерел інформації для формування статистики.

Як тепер буде

Відтепер при розрахунку індексів цін враховуватимуть не лише квартири, а й житлові будинки на первинному та вторинному ринках. Також спостереження охоплюватиме всі територіальні громади України — міста, селища та села.

Для збору інформації Держстат почав використовувати нові джерела даних. Зокрема, портал OLX у межах угоди про інформаційне співробітництво надаватиме інформацію про ціни продажу квартир і приватних будинків.

У відомстві зазначають, що використання Big Data та альтернативних джерел інформації відповідає сучасним міжнародним підходам до статистичних досліджень. Це має підвищити актуальність і репрезентативність показників ринку нерухомості.

Крім того, Держстат перейшов на новий базисний період для розрахунку індексів цін на житло — 2025 = 100. Такий підхід необхідний для передачі даних до Євростату відповідно до європейських статистичних вимог.

Оновлені методологічні положення були затверджені наказом Держстату № 72 від 27 березня 2026 року.

