Держстат оновив методику підрахунку цін на житло за стандартами ЄС

Відтепер при розрахунку індексів цін враховуватимуть не лише квартири, а й житлові будинки на первинному та вторинному ринках. Також спостереження охоплюватиме всі територіальні громади України — міста, селища та села.
Для збору інформації Держстат почав використовувати нові джерела даних. Зокрема, портал OLX у межах угоди про інформаційне співробітництво надаватиме інформацію про ціни продажу квартир і приватних будинків.
У відомстві зазначають, що використання Big Data та альтернативних джерел інформації відповідає сучасним міжнародним підходам до статистичних досліджень. Це має підвищити актуальність і репрезентативність показників ринку нерухомості.
Крім того, Держстат перейшов на новий базисний період для розрахунку індексів цін на житло — 2025 = 100. Такий підхід необхідний для передачі даних до Євростату відповідно до європейських статистичних вимог.
Оновлені методологічні положення були затверджені наказом Держстату № 72 від 27 березня 2026 року.