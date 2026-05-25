Держстат оновив методику підрахунку цін на житло за стандартами ЄС

Державна служба статистики України оновила методологію державного статистичного спостереження «Зміни цін на ринку житла» відповідно до вимог Європейського Союзу.
Нові правила почали діяти з першого кварталу 2026 року, передає Інтерфакс-Україна.
Як повідомили у Держстаті, методологію адаптували до Регламенту Європейської Комісії 2025/1182. Водночас відомство розширило охоплення ринку житла та джерел інформації для формування статистики.
Як тепер буде

Відтепер при розрахунку індексів цін враховуватимуть не лише квартири, а й житлові будинки на первинному та вторинному ринках. Також спостереження охоплюватиме всі територіальні громади України — міста, селища та села.
Для збору інформації Держстат почав використовувати нові джерела даних. Зокрема, портал OLX у межах угоди про інформаційне співробітництво надаватиме інформацію про ціни продажу квартир і приватних будинків.
У відомстві зазначають, що використання Big Data та альтернативних джерел інформації відповідає сучасним міжнародним підходам до статистичних досліджень. Це має підвищити актуальність і репрезентативність показників ринку нерухомості.
Крім того, Держстат перейшов на новий базисний період для розрахунку індексів цін на житло — 2025 = 100. Такий підхід необхідний для передачі даних до Євростату відповідно до європейських статистичних вимог.
Оновлені методологічні положення були затверджені наказом Держстату № 72 від 27 березня 2026 року.
За матеріалами:
Finance.ua
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
