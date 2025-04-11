Що відбувається з цінами та попитом на житло на сході України — Finance.ua

Що відбувається з цінами та попитом на житло на сході України Сьогодні 16:03 — Нерухомість

Що відбувається з цінами та попитом на житло на сході України, kharkiv.v.ua

Попри повномасштабну війну та постійні обстріли, ринок житла на сході України демонструє неочікувану активність. Попри війну українці готові інвестувати в житло, навіть у регіонах, де досі чути вибухи.

Про це свідчать дані OLX Нерухомість.

У 2025 році в Харківській області фіксують суттєве зростання інтересу до купівлі квартир. Порівняно з березнем 2024 року, попит на вторинному ринку зріс на 48%, а на квартири у новобудовах — на 79%.

Харків

На тлі підвищеного попиту ціни на житло в регіоні також зросли. Медіанна вартість квартир у Харкові у новобудовах на початку 2025 року становить 1,2 млн гривень (29 тис. доларів), що на 10% більше, ніж у 2024-му. Вторинний ринок також додав 10%: ціна зросла з 751 тис. гривень до 830 тис. гривень (20 тис. доларів).

У цілому в області середня ціна на вторинному ринку виросла на 8% - з 734 тис. гривень до 791 тис. гривень (19 тис. доларів).

Донецьк

На Донеччині ситуація протилежна. Через близькість до активних бойових дій попит на вторинному ринку впав на 38%. Пропозиція також скоротилася: на 53% по області. У містах ситуація виглядає так: у Слов’янську кількість оголошень зменшилась на 9%, у Краматорську — на 59%.

Ціни у містах зростали не суттєво. У Слов’янську медіанна вартість квартир піднялась на 9% і становить 359 тис. гривень (8,7 тис. доларів). У Краматорську — на 3%, до 333 тис. гривень (8 тис. доларів).

Менше оголошень, більше невизначеності

Загалом у східних регіонах кількість оголошень про продаж житла продовжує зменшуватись. У Харківській області за рік вторинний ринок «схуд» на 24%, а новобудови в Харкові втратили 26% оголошень. У Донецькій області скорочення ще відчутніше.

Аналітики пояснюють таку динаміку кількома факторами: попри попит, власники житла продовжують виїжджати з прифронтових регіонів, що підтримує пропозицію. Водночас ризики, пов’язані з безпекою, стримують бажання купувати нерухомість на територіях, близьких до лінії фронту, особливо на Донеччині.

Довідка Finance.ua:

середня вартість квадратного метра від забудовників продовжує зростати. В 1 кварталі 2025 року Львів зберігає лідерство за вартістю квадрата новобудов, проте найвище здорожчання продемонструвала Одеса. У 1 кварталі 2025 року в більшості міст України фіксується збільшення середньої вартості квадратного метра в будинках, які зводяться;

щодо цін на готові квартири, то вона теж зростає, але трійка міст-лідерів з найдорожчою нерухомістю лишається незмінною. Ужгород швидко наздоганяє Львів та Київ по середній ціні квартир, а Хмельницький, Тернопіль та Івано-Франківськ зберігають найнижчу вартість житла серед умовно-безпечних регіонів країни. Загалом у 1 кварталі 2025 року українська вторинка пожвавилась. Ціни потроху зростали майже у всіх регіонах країни, навіть у прифронтових та найбільш обстрілюваних.

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