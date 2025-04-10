Середні ціни на квартири в новобудовах: дані за областями (інфографіка) — Finance.ua

Середні ціни на квартири в новобудовах: дані за областями (інфографіка) Сьогодні 17:00 — Нерухомість

Середні ціни на квартири в новобудовах: дані за областями (інфографіка)

Середня вартість квадратного метра від забудовників продовжує зростати. В 1 кварталі 2025 року Львів зберігає лідерство за вартістю квадрата новобудов, проте найвище здорожчання продемонструвала Одеса. У 1 кварталі 2025 року в більшості міст України фіксується збільшення середньої вартості квадратного метра в будинках, які зводяться.

Про це свідчить щоквартальний звіт ринку нерухомості від ЛУН

Середні ціни

Інфографіка: ЛУН

В ретроспективі за пів року найсуттєвіше зростання цін на первинці було зафіксовано в Одесі +14%, а середня вартість квадратного метра в місті досягла 45,6 тис. грн. А ось у західних регіонах, Львові та Ужгороді, відбулося невелике зниження середньої ціни: львівські та ужгородські новобудови скоригувалися на -2% середньої вартості.

Проте за підсумками 1 кварталу 2025 року, новобудови Львова все одно залишилися найдорожчими в країні — середня вартість квадратного метра в них становила 55,6 тис. грн. На другому місці за вартістю новобудови столиці з середньою ціною квадратного метра 53,7 тис. грн. А третє місце посіли новобудови Ужгорода, метр в яких коштує 47,9 тис. грн.

В розрізі мінімальної вартості 1-кімнатної квартири на первинці найвищі ціни зберігаються у Львові (2,6 млн грн), Києві (2,4 млн грн) та Чернівцях (1,9 млн грн).

Інфографіка: ЛУН

Серед 2-кімнатних найвищий цінник навіть на найдешевші квартири — у Києві (3,7 млн грн), Львові (3,4 млн грн), Ужгороді та, несподівано, Кропивницькому (2,8 млн грн). Хоча варто зауважити, що пропозиція новобудов в Кропивницькому доволі обмежена — забудовники пропонують майбутні квартири лише в 5 ЖК, тому високий цінник в місті, скоріш за все, пояснюється саме цим.

Найбільше грошей на найдешевшу 3-кімнатну квартиру, що будується, знадобиться в Ужгороді, аж 5,5 млн грн. Це навіть більше, ніж у Львові та Києві, де найдешевша 3-кімнатна квартира обійдеться у 5 млн грн. До речі, в Тернополі найдешевша майбутня 3-кімнатна буде коштувати 2,4 млн грн, в Хмельницькому — 2,5 млн грн, а в Івано-Франківську — 2,8 млн грн.

Найактивніші продажі

Найактивніше нові продажі розпочинали забудовники Львівської області — за пів року вони вивели на ринок 25 нових ЖК (15 з них — у 1 кварталі 2025 року), що становить більше чверті від усіх нових стартів продажу в Україні. Друге місце за активністю посіли забудовники Закарпатської області, які почали продажі в 13 нових ЖК (5 з них — в 1 кварталі 2025 року), а третє — забудовники Києва та Київської області, які сумарно за останні пів року вивели на ринок 11 нових ЖК (3 ЖК — столичні девелопери та 8 ЖК девелопери Київської області). Їх майже наздогнали забудовники Івано-Франківської області, які за два попередні квартали вивели на ринок 10 нових ЖК (5 — в 1 кварталі 2025 року).

Загалом за пів року в країні почали продажі в 95 житлових комплексах, 51 з яких вивели на ринок в 1 кварталі 2025 року

Інфографіка: ЛУН

Первинка в столиці

Середня вартість квадратного метра столичної первинки повільно зростає, а найактивніше дорожчають квадрати в новобудовах бізнес-класу. Минулого року в Києві здали в експлуатацію 1,4 млн кв. м новобудов.

За 1 квартал 2025 року середні ціни на новобудови столиці додали 400 грн — якщо в січні квадратний метр новобудов коштував 53,3 тис. грн, то на початок квітня його середня вартість піднялась до 53,7 тис. грн.

Інфографіка: ЛУН

В розрізі класів новобудов у 1 кварталі ціни рухались в таких напрямках: економ здешевшав на 2,3 тис. грн (з 42,3 тис. грн у січні до 40,0 тис. грн у березні). А квадратний метр в новобудовах класів комфорт, бізнес та преміум подорожчав на 1,5 тис. грн (з 43 тис. грн до 44,5 тис. грн), 1,9 тис. грн (з 71,2 тис. грн до 73,1 тис. грн) та 0,3 тис. грн (з 133,3 тис. грн до 133,6 тис. грн) відповідно.

Інфографіка: ЛУН

Згідно опитування ЛУН, в січні 2025 року 50% очікували на підвищення цін на первинці, 33% вважали, що ціни залишаться без змін, 17% очікували на зниження цін від столичних забудовників. Цікаво, що навесні відсоток тих, хто вірить у зниження цін, зменшився до 12%, а тих хто вважає що ціни залишаться без змін — до 27%. Натомість 61% опитаних вважає, що ціни на первинку в Києві продовжать зростати.

Щодо обсягів будівництва, то станом на кінець 1 кварталу в столиці велось будівництво на 196 чергах в 167 ЖК та проводились підготовчі роботи на 11 майбутніх будинках та чергах. В кількості нових квартир — це майже 22,1 тис.

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