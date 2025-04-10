Середня вартість квартир на вторинці зростає: де найдешевше та найдорожче житло — Finance.ua

Середня вартість квартир на вторинці зростає: де найдешевше та найдорожче житло Сьогодні 12:01 — Нерухомість

Середня вартість квартир на вторинці зростає: де найдешевше та найдорожче житло

Середня вартість готових квартир в країні зростає, але трійка міст-лідерів з найдорожчою нерухомістю лишається незмінною. Ужгород швидко наздоганяє Львів та Київ по середній ціні квартир, а Хмельницький, Тернопіль та Івано-Франківськ зберігають найнижчу вартість житла серед умовно-безпечних регіонів країни. Загалом у 1 кварталі 2025 року українська вторинка пожвавилась. Ціни потроху зростали майже у всіх регіонах країни, навіть у прифронтових та найбільш обстрілюваних.

Про це свідчить щоквартальний звіт ринку нерухомості від ЛУН

Середні ціни на квартири

У сегменті 1-кімнатних квартир Київ поступився своїм другим місцем Ужгороду, де середня вартість однокімнатної за пів року зросла аж на 16% і досягла позначки $64 тис. У столиці середня вартість 1-кімнатної за цей самий період збільшилась на 5% і склала на початок квітня $63 тис. А у Львові середня вартість 1-кімнатних квартир вже пів року демонструє стабільність та знаходиться на позначці $65 тис. (щоправда, з невеликим коливанням ціни в грудні-січні).

Інфографіка: ЛУН

У сегменті 2-кімнатних квартир лідерство за середньою вартістю житла зберігає столиця. За пів року квартири тут подорожчали на 8% та досягли психологічної відмітки в $100 тис. На другому місці Львів з приростом середньої ціни в 4% та середньою вартістю 2-кімнатної $92,5 тис. А на третьому — Ужгород, в якому за пів року 2-кімнатні квартири здорожчали на рекордні 14% та майже впритул наблизились до середньої ціни $90 тис.

Інфографіка: ЛУН

Щодо 3-кімнатних квартир, то в цьому сегменті з великим відривом лідирує столиця — за підсумками 1 кварталу 2025 року середня вартість 3-кімнатних квартир в місті досягла $148 тис., показавши зростання на 10% за пів року. На другому місці Львів з середньою вартістю $113 тис, а на третьому — Ужгород, де 3-кімнатна в середньому коштує $105 тис.

Інфографіка: ЛУН

А ось серед «аутсайдерів» західного та центрального регіонів варто відзначити Хмельницький, Тернопіль та Івано-Франківськ. Середня вартість квартир в них наразі найнижча: 1-кімнатні коштують $35 тис., $36,5 тис. та $38 тис. відповідно, 2-кімнатні — $48,8 тис., $55 тис. та $54 тис., а 3-кімнатні — $58 тис., $65 тис. та $70 тис. Поточні ціни в цих містах відкривають непогані перспективи зростання середньої вартості житла та привабливість регіонів для потенційних покупців.

Індекс доступності житла

Наприклад, в столиці для купівлі середньої 1-кімнатної квартири знадобиться середній заробіток за 8 років, що на 5% менше, ніж пів року тому. У Львові за пів року цей індекс знизився на 10%, до вартості середньої 1-кімнатної в еквіваленті 9,1 річних місцевих зарплат. Таке ж зниження в 10% спостерігалось і в Тернополі — при цьому наприкінці 1 кварталу вартість 1-кімнатної квартири, в середньому, становила лише 6,1 місцевих річних зарплат.

Інфографіка: ЛУН

Вторинка в столиці

Як і в цілому по Україні, середня ціна квартир в столиці зростає, але житло стає більш доступним через підвищення середніх зарплат. З початку року термін експозиції квартир на ринку знизився. Зберігається суттєвий «розкид» цін залежно від місця розташування нерухомості та її інших параметрів: різниця вартості співставних квартир в різних районах Києва доходить до 4 разів.

Щодо готового житла в Києві, то за підсумками першого кварталу 2025 року середня вартість квадратного метра на столичній вторинці досягла $1500 на 1- та 2-кімнатні квартири, та $1600 — на 3-кімнатні.

Для порівняння: в травні 2023 року середня вартість квадратного метра на столичній вторинці була майже однаковою для квартир з будь-якою кількістю кімнат: квадратний метр 1-кімнатних коштував $1330, 2-кімнатних — $1340, а 3-кімнатних — $1350.

Інфографіка: ЛУН

Якщо ж говорити про повну середню вартість столичних квартир, то в 1 кварталі 2025 року вона продемонструвала відчутне зростання. Від початку січня до початку квітня 1-кімнатні здорожчали з $60 тис. до $63 тис., 2-кімнатні — з $96 тис. до $100 тис., а 3-кімнатні — з $139,5 тис. до $148 тис.

Якщо більш уважно роздивитись столичний ринок вторинки, то видно, що середня вартість квартир суттєво коливається в залежності від розташування, стану та інших параметрів нерухомості.

Наприклад, 1-кімнатна квартира на Печерську ($116 тис.) в середньому коштує стільки ж, скільки три «середніх» однушки в Деснянському районі ($41 тис.). А в сегменті 3-кімнатних квартир — взагалі чотири: в Деснянському їх середня вартість за підсумками 1 кварталу становила $69 тис., а в Печерському — $310 тис.

Однак попит на готові квартири в столиці з початку року зростає. Якщо в січні 2025 середній термін експозиції квартири на ринку становив більше 2 місяців, а саме 80 днів, то наприкінці 1 кварталу він зменшився до 52 днів. Проте якщо порівнювати 11 терміни експозиції квартир на столичній вторинці рік до року, то спостерігається висхідний тренд — в квітні 2025 «середня» квартира продавалась на тиждень довше (52 дні), ніж в квітні 2024 року (45 днів).

Інфографіка: ЛУН

Зростає і доступність квартир для пересічних киян. Якщо пів року тому середня 1-кімнатна коштувала 8,3 середніх по місту річних зарплати, то наприкінці 1 кварталу 2025 її середня вартість знизилась до показника 8 середніх зп.

Інфографіка: ЛУН

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