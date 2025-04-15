Скільки коштує орендувати житло у 2025 році: дані Держстату — Finance.ua

Скільки коштує орендувати житло у 2025 році: дані Держстату Сьогодні 09:07 — Нерухомість

Скільки коштує орендувати житло у 2025 році: дані Держстату

Оренда житла в Україні подорожчала з початку року. Закарпатська та Львівська області залишаються найдорожчими регіонами для оренди.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири в березні 2025 року становила 7 413 гривень. З початку року ціни зросли на 2,7%.

Де найдорожча оренда

За даними статистичного відомства, на першому місці за вартістю оренди залишається Закарпатська область — 11 769 гривень.

Львівська область на другому місці. Тут вартість зросла на 2,9% до 10 749 гривень.

На третьому місці Рівненська область, де оренда з початку року подорожчала на 3,8% до 10 263 гривень.

У Києві оренда подорожчала на 1,5% до 9 777 гривень. Столиця зберігає четверте місце за вартістю.

Вартість оренди відносно висока в західних і деяких центральних областях України.

Де найдешевша оренда

Найнижчі ціни в Херсонській (3 118 гривень), Запорізькій (3 623 гривні) і Миколаївській (3 908 гривень) областях.

Довідка Finance.ua:

за статистикою ЛУН, зростання цін на оренду трішки пригальмувало. Найвищі орендні ставки в Києві, Львові та Ужгороді. Співвідношення середньої місцевої заробітної плати до середньої орендної ставки знизилось майже в усіх регіонах країни — тобто винаймати квартири стало дешевше;

до слова, цього року стартував проєкт надання вимушеним переселенцям субсидій на оренду житла, проте орендодавці не дуже активно пропонують житло ВПО. Як працює цей інструмент — розповіли тут.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.