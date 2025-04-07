Грошова допомога від донорів на оренду житла для ВПО: хто і як може отримати — Finance.ua

Грошова допомога від донорів на оренду житла для ВПО: хто і як може отримати Сьогодні 09:06 — Особисті фінанси

Грошова допомога від донорів на оренду житла для ВПО: хто і як може отримати

Багатьом внутрішньо переміщеним особам важко знайти безпечне та стабільне житло. Саме тому у 2025 році Благоддійний Фонд «Право на захист» у партнерстві з УВКБ ООН надаватиме грошову допомогу на оренду житла.

Про це повідомила голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниці партії «Слуга народу» Олена Шуляк.

Хто має право на допомогу

Програма діє в Києві та Київській області, а також у Дніпропетровській, Полтавській, Кіровоградській і Запорізькій областях.

Передбачено компенсацію вартості оренди на 6 місяців.

Отримати допомогу можуть:

ВПО та ті, хто повернувся з-за кордону, і зараз мешкають у місцях тимчасового проживання (модульні містечка, школи, садочки, лікарні тощо);

особи, які орендують житло з поганими умовами або під ризиком виселення;

учасники повинні мати план самозабезпечення після завершення допомоги — працевлаштування, бізнес, перекваліфікація тощо.

Важливо: родина має самостійно знайти житло й оплатити перші два місяці оренди — витрати буде відшкодовано. При цьому участь можлива лише за відсутності попередніх виплат на оренду або субсидій на житло.

Подати анкету на участь та отримати додаткову інформацію можна за посиланням.

Довідка Finance.ua:

наприкінці січня 2025 року в Україні стартувала програма «субсидії на оренду житла», яка дозволяє отримати компенсацію родинам, чиї витрати на оренду перевищують 20% доходу. Впроваджувати проєкт спочатку планували в 9 пілотних регіонах, але зрештою поширили його дію на територію всієї України;

що стосується вартості орендованого житла, то березень приніс ринку оренди незначний спад цін на оренду у половині областей України, зокрема у Полтавській та Чернівецькій областях: -8−10% порівняно з лютим;

витрати українців на оренду житла суттєво різняться залежно від міста, доходів та вартості оренди. Як свідчить дослідження OLX, найдорожче орендувати житло в Ужгороді, Львові та Києві. Жителі Ужгорода витрачають найбільше коштів — 75% доходу йде на оренду, оскільки медіанна вартість житла становить 16 900 грн при зарплаті 22 500 грн.

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