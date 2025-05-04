Чи вірять покупці у падіння цін на квартири в Києві — опитування ЛУН Сьогодні 14:12 — Нерухомість

Чи вірять покупці у падіння цін на квартири в Києві — опитування ЛУН

Потенційні покупці переконані, надалі ціни на первинці та вторинці на столичному ринку нерухомості продовжуватимуть зростати.

Про це йдеться у опитуванні ЛУН.

Які будуть ціни на первинці

Аналітики зазначають, протягом січня-березня 2025 року серед потенційних інвесторів первинки зросла частка тих, хто очікує збільшення вартості майбутнього житла від забудовників.

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На початку квітня у подорожчанні були впевнені 61% інвесторів, коли у січні про це заявляли 50% респондентів. Тобто частка збільшилась на 11%.

Також усе менше інвесторів прогнозують спад цін у забудовників столиці. На початку року у «ведмежий тренд» вірили 17% потенційних інвесторів, а нині таких 12%. Частка зменшилась на 5% за 3 місяці.

За даними аналітиків, на 5% зменшилась кількість респондентів, які переконані, що ціни на первинці у Києві вийшли на плато і найближчим часом не зміняться (з 33% на початку року до 27% у квітні).

Ціни на вторинному ринку Києва

Водночас, як повідомляють у ЛУН, покупці і надалі переконані в подальшому зростанні цін на вторинці. Протягом трьох місяців показник не змінився і в подорожчання вірять 39% респондентів.

Проте у квітні 41% опитаних переконані, ціни на вториному ринку стабілізувались і у найближчій перспективі не варто очікувати змін (у січні в це вірили 36% опитаних).

Усе менше респондентів вірять у зменшення цін на квартири у столиці — з 36% у вересні минулого року до 20% у квітні 2025 року.

35,9 тис. гривень. Протягом останніх пів року квадратний метр у новобудовах Ірпеня подорожчав на 6,2%. Нагадаємо, у квітні ринок новобудов у Ірпені показує стабільне зростання цін. Це свідчить про активізацію там будівництва та зацікавленість з боку інвесторів. Середня вартість квадратного метра в новобудовах зараз становитьПротягом останніх пів року квадратний метр у новобудовах Ірпеня подорожчав на 6,2%.

Як повідомили в GMK Center, за підсумками 2024 року загальна площа прийнятого в експлуатацію житла в Україні збільшилася на 32% - до 9,8 млн кв. м.

Регіональними лідерами прогнозовано є:

Київ — 1,41 млн кв. м (14,5% від загального розміру);

Київська та Львівська області — 1,95 млн кв. м (19,9%) і 1,06 млн кв. м (10,9%) відповідно.

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