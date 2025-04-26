Яка вартість квартир в Ірпені: первинка та вторинка — Finance.ua
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Яка вартість квартир в Ірпені: первинка та вторинка

Нерухомість
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Яка вартість квартир в Ірпені: первинка та вторинка
Яка вартість квартир в Ірпені: первинка та вторинка
У квітні ринок новобудов у Ірпені показує стабільне зростання цін. Це свідчить про активізацію там будівництва та зацікавленість з боку інвесторів.
Про це пише «Телеканала 24», посилаючись на аналітику онлайн-платформи нерухомості Dim.Ria.

Вартість квартир в новобудовах

Середня вартість квадратного метра в новобудовах зараз становить 35,9 тис. гривень.
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Протягом останніх пів року квадратний метр у новобудовах Ірпеня подорожчав на 6,2%.
За даними Dim. Ria, середні ціни на квартири у квітні такі:
  • однокімнатні — від 828,3 тисячі до 2,8 мільйона гривень;
  • двокімнатні — від 1,6 до 3,9 мільйона гривень;
  • трикімнатні — від 2,3 до 6,5 мільйона гривень
Найдорожчі пропозиції — в житлових комплексах бізнес-класу. Експерти прогнозують, що тенденція зростання цін в Ірпені збережеться, особливо в сегменті комфорт- та бізнес-класу.

Які ціни на вторинному ринку

Статистика онлайн-платформи нерухомості ЛУН свідчить про те, що Ірпінь не належить до найдорожчих передмість Києва.
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Місто випереджають Петропавлівська та Софіївська Борщагівки, а також Вишневе та Бровари. Однак житло в Ірпені коштує більше, ніж у Бучі та Гостомелі.
Яка вартість квартир в Ірпені: первинка та вторинка
Середня вартість однокімнатної квартири становить 35,8 тис. доларів.
За двокімнатне помешкання доведеться заплатити близько 55 тисяч доларів, а трикімнатне обійдеться в 64 тисячі доларів.
Нагадаємо, за даними Держстату, оренда житла в Україні подорожчала з початку року.
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На першому місці за вартістю оренди залишається Закарпатська область — 11 769 гривень.
Львівська область на другому місці. Тут вартість зросла на 2,9% до 10 749 гривень.
Найнижчі ціни в Херсонській (3 118 гривень), Запорізькій (3 623 гривні) і Миколаївській (3 908 гривень) областях.

Що у вас можуть (а що ні) забрати за борги

За матеріалами:
Телеканал 24
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