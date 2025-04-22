Чи можуть забрати нерухомість за борги — Finance.ua

Чи можуть забрати нерухомість за борги Сьогодні 17:03 — Особисті фінанси

Чи можуть забрати нерухомість за борги

Погрози «забрати квартиру» або «вивезти все майно» лякають багатьох, хто опинився в борговій пастці. Finance.ua у статті з’ясував, чи можуть забрати вашу нерухомість за борги.

Що каже закон

Як визначає частина 1 статті 50 ЗУ «Про виконавче провадження», «звернення стягнення на об’єкти нерухомого майна здійснюється у разі відсутності в боржника достатніх коштів чи рухомого майна. Водночас в першу чергу звертається стягнення на окрему від будинку земельну ділянку, інше приміщення, що належать боржнику. В останню чергу звертається стягнення на житловий будинок чи квартиру, в якому фактично проживає боржник».

Тобто — арешт та продаж нерухомого майна є крайнім засобом, і застосовується лише у разі, якщо коштів та іншого майна у боржника недостатньо для погашення боргу. До того ж єдине житло у цій черзі стоїть останнім.

Але й це ще не все — звернути стягнення на нерухомість, у якій проживає боржник, можна лише у разі, якщо сума боргу перевищує 20 розмірів мінімальної заробітної плати (станом на 1 січня 2025 року розмір мінімальної зарплати становить 8 тис. гривень, тобто йдеться про суму в 160 тис. гривень). Частина 7 статті 48 цитованого закону прямо забороняє такі дії, вказуючи, що «у такому разі виконавець зобов’язаний вжити заходів для виконання рішення коштом іншого майна боржника».

Також є ще один важливий нюанс щодо житла боржника. У разі, якщо власниками (співвласниками) майна, яке збираються передати на реалізацію в рахунок погашення боргу, є діти, або ж вони мають право користування цим майном (зареєстровані в ньому), для продажу такої нерухомості необхідний попередній дозвіл органів опіки та піклування.

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Отримати його хоча й не неможливо у реаліях сучасної України, однак все ж таки такий сценарій досить малоймовірний. До того ж таке майно вкрай неохоче купують: діти в будинку — це зайва проблема.

З одного боку, у такий спосіб держава захищає неповнолітніх від втрати житла та майна, з іншого ж очевидне обмеження права кредитора на стягнення боргу, оскільки «якщо такий дозвіл не надано, виконавець продовжує виконання рішення коштом іншого майна боржника, а в разі відсутності такого майна повертає виконавчий документ стягувачу з підстави, передбаченої пунктом 9 ч. 1 ст. 37 Закону «Про виконавче провадження». Втім, як би не було, а така норма існує і вона виконується.

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