ТОП-7 помилок, які псують співбесіду

В наш час дуже важливо швидко знайти роботу. Щоб співбесіду зробити вдалою, треба трохи підготовки. Бо співбесіда — це не іспит, а діалог. І якщо він чесний та комфортний, у вас більше шансів знайти одне одного.

Про те, як не провалитись на співбесіді пише GRC.UA.

Юлія Шатских, кар’єрна консультантка благодійного фонду «СпівДія» назвала ТОП-7 типових провалів на співбесіді і як їх уникнути.

1. «А куди я прийшов/прийшла»

Це фейл номер один. Коли кандидат не знає, як називається компанія, чим вона займається, і на яку посаду подавався — це не ок. Це свідчить про байдужість. І в HR-а в голові одразу з’являється думка: «А як ця людина працюватиме, якщо їй навіть не цікаво, де вона?»

Читайте сайт, соцмережі, подивіться, які цінності у компанії. Якщо вона, наприклад, не донатить на ЗСУ, а вам це не близько, краще дізнатись про це до, а не після.

2. Самопрезентація

Якщо ви не можете коротко і чітко розповісти, чим займалися, де й у чому ваші сильні сторони, HR перетворюється на детектива. А співбесіда — на допит. В ідеалі це має бути трихвилинна розповідь про себе з прикладами, цифрами і досягненнями.

3. Коли вас ловлять на «шаблонній» неправді

«Наші цінності збігаються», — говорите ви, але не можете назвати жодної. Кажете, що обожнюєте читати і не згадаєте назви жодної прочитаної останнім часом книги. Пишете в резюме «впевнений користувач Excel», а не знаєте, як там рахуються формули.

Якщо говорите про хобі, пригадайте хоча б три приклади. І взагалі: щирість ще нікому не завадила.

4. Запізнення



Людина запізнилась, бо «там щось затрималось» або «не глянула, де офіс». Секрет простий: дивіться маршрут заздалегідь. І плануйте із запасом.

5. HR — теж людина

Буває, що менеджер називає кандидата чужим ім’ям. Або так захоплено презентує вакансію, що забуває сказати головне: скільки реально платять і чи є випробувальний термін.

І ще гірше, коли на співбесіді створюється атмосфера зверхності, ніби кандидат прийшов щось випрошувати, а не пропонувати свій досвід.

6. Дивні питання, які ні до чого

«Продайте мені цю ручку» — звучить драматично, але практичної користі, якщо ви не в продажах, майже нуль. Є багато інших способів перевірити креативність або комунікабельність.

7. Групові співбесіди

«Масові кастинги» часто демотивують. Більшість кандидатів після такого просто не хоче більше нічого чути про цю компанію. Якщо хочете знайти талановитих людей, дайте їм відчути індивідуальний підхід.

