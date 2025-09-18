З 1 січня в Україні діятиме єдина форма квитків для всіх видів громадського транспорту Сьогодні 16:37 — Особисті фінанси

З 1 січня в Україні діятиме єдина форма квитків для всіх видів громадського транспорту

В Україні затвердили єдину форму квитків для всіх видів громадського транспорту. Зміни набувають чинності з 1 січня 2026 року.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

Єдина форма передбачає універсальні реквізити для:

міських та приміських автобусних маршрутів;

міжміських та міжнародних автобусних рейсів;

трамваїв і тролейбусів;

метрополітену.

Реквізити стосуються як паперового, так і електронного квитка (йдеться про квиток, оформлений за допомогою Автоматизованої системи обліку проїзду). Обидва формати є рівноцінними та можливими для використання.

Обов’язкові реквізити включають:

вартість квитка (повний або пільговий, ПДВ, комісійний збір — якщо є);

серійний, фіскальний номер або унікальний ідентифікатор для електронного квитка;

дату та час відправлення/прибуття або строк дії;

дані перевізника (назва, код ЄДРПОУ чи РНОКПП, адреса, контакти);

інформацію про страховий договір та страховика;

за потреби — QR-код на лицьовому боці квитка.

Інфографіка: mindev.gov.ua

Особливості для різних видів транспорту

Автобуси міських та приміських маршрутів

Електронний квиток може видаватися через дисплей смартфона, QR-код, email або мобільний застосунок. Для приміських маршрутів передбачена також багажна квитанція у разі перевезення багажу.

Міжміські рейси

Квиток має містити повну інформацію про рейс: місце та час пересадки, тривалість очікування.

Міжнародні рейси

Квиток персоналізований з прізвищем та ім’ям пасажира за паспортом, забороною передачі іншій особі та даними про пересадки.

Електротранспорт (трамвай, тролейбус, метро)

Вперше затверджено вимоги до форми квитка. Електронний квиток має бути доступним через QR-код, мобільний застосунок, email або особистий кабінет. Страхові дані дозволено розміщувати на лицьовому або зворотному боці.

Нагадаємо, Департамент фінансів Київської міської державної адміністрації (КМДА) звернувся до мера Києва Віталія Кличка з пропозицією підвищити тариф на проїзд в міському транспорті. У відповідь мер Києва Віталій Кличко наголосив, що, попри те, що громадський транспорт у Києві є дотаційним, місто зараз шукає можливості, щоб не підвищувати цін на проїзд. Хоча в багатьох великих містах України це вже зробили.

За його словами, до кінця війни підвищення цін на проїзд у міському транспорті не розглядатимуть.

Сервіс віртуальної валідації проїзду став доступним і для пасажирів Київської кільцевої електрички. Щоб скористатися сервісом, необхідно зайти в мобільний застосунок Київ Цифровий, вибрати сервіс «Оплата проїзду» і відсканувати QR-код, зазначений на плакаті або наліпці у вагоні.

Підписуйтесь на розсилку Finance.ua про гроші. Ця розсилка — важливий помічник, який допомагатиме поводитися розумно з грошима. Практичні поради, перевірені сервіси, секрети економії та заробітку — 1 раз на 2 тижні все на вашій пошті. 🎯 Долучитися можна тут.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.