Водійські послуги в «Дії» щороку економлять понад 4,5 млрд грн — Федоров Сьогодні 18:00

Послуги для водіїв залишаються одними з найпопулярніших у застосунку «Дія». Щороку українці отримують онлайн близько 13,3 мільйона сервісів — від заміни свідоцтва про реєстрацію чи посвідчення водія до перереєстрації автомобіля.

Про це повідомив віце-прем'єр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За словами Федорова, цифрові послуги для водіїв щороку економлять державі та громадянам 4,5 мільярда гривень.

«Якщо всі водії перейдуть на цифрові сервіси — ефект перевищить 10 млрд грн», — зазначив Федоров.

Цифровізація значно зменшила витрати на адміністративні послуги. У деяких випадках вони стали дешевшими майже на 99%. Зокрема:

цифрове посвідчення водія — понад 2 млн послуг, економія понад 9,5 млн грн;

цифровий техпаспорт — понад 1,9 млн послуг, економія понад 14,1 млн грн;

цифрова страховка — понад 6 млн послуг, економія понад 30,4 млн грн;

шеринг техпаспорта — понад 252 тис. послуг, економія понад 1,1 млрд грн.

Нагадаємо, українці, які внаслідок обстрілів втратили водійське посвідчення або свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, можуть безкоштовно оформити нові документи.

Посвідчення водія може не відображатися в застосунку Дія чи Кабінеті водія через те, що документ був виданий до 2013 року. Такі посвідчення не внесені до сучасних електронних реєстрів, проте інформацію можна оновити дистанційно. Щоб посвідчення з’явилось онлайн, потрібно звернутись до Регіонального сервісного центру МВС у тому регіоні, де документ було видано.

