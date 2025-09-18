SkyUp розпродає квитки на нові напрямки за акційною ціною Сьогодні 15:23 — Особисті фінанси

SkyUp розпродає квитки на нові напрямки за акційною ціною, www.facebook.com

Компанія SkyUp Airlines додала 11 нових напрямків до свого розкладу 2026 і запустила продаж квитків за промоціною від €15.

SkyUp запускає продаж квитків на літній сезон 2026 року та розширює карту польотів із Кишинева, одного із найзручніших авіахабів для українців. До розкладу додаються нові рейси до Ірландії, Швейцарії, Іспанії, Греції, Франції, Італії та Грузії.

З нагоди старту продажів авіакомпанія запустила промоакцію: 18 вересня квитки на будь-який із нових напрямків можна купити лише від €15, з урахуванням аеропортових зборів. Таким чином українці можуть заздалегідь запланувати свої пригоди за найвигіднішою ціною.

Розклад нових рейсів

Початок виконання

Кишинів (RMO) ↔ Малага (AGP): 2 травня 2026;

Кишинів (RMO) ↔ Мадрид (MAD): 16 квітня 2026;

Кишинів (RMO) ↔ Тенеріфе (TFS): 30 травня 2026;

Кишинів (RMO) ↔ Корфу (CFU): 30 травня 2026;

Кишинів (RMO) ↔ Родос (RHO): 27 травня 2026;

Кишинів (RMO) ↔ Закінтос (ZTH): 31 травня 2026;

Кишинів (RMO) ↔ Ріміні (RMI): 30 травня 2026;

Кишинів (RMO) ↔ Париж (CDG): 12 квітня 2026;

Кишинів (RMO) ↔ Базель (BSL): 15 травня 2026;

Кишинів (RMO) ↔ Дублін (DUB): 18 грудня 2025;

Кишинів (RMO) ↔ Тбілісі (TBS): 1 листопада 2025.

Умови промоакції

Квитки за акційною ціною можна придбати: протягом 18 вересня, 2025.

Вартість: від €15 в один бік з урахуванням аеропортових зборів.

Період подорожей: з 1 листопада 2025 року до 24 жовтня 2026 року.

Кількість акційних місць обмежена.

Крім нових маршрутів, SkyUp зберігає на літній сезон 2026 чинну програму з 14 європейських напрямків — тож загалом пасажири зможуть обирати серед 25 напрямків для подорожей.

Забронювати квиток та дізнатися деталі можна на skyup.aero

Нагадаємо, головною перешкодою для відновлення авіасполучення в Україні залишається страхування польотів. Вартість такої послуги може сягати близько 31 мільярда гривень за один літак.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.