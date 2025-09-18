0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

SkyUp розпродає квитки на нові напрямки за акційною ціною

Особисті фінанси
23
SkyUp розпродає квитки на нові напрямки за акційною ціною
SkyUp розпродає квитки на нові напрямки за акційною ціною, www.facebook.com
Компанія SkyUp Airlines додала 11 нових напрямків до свого розкладу 2026 і запустила продаж квитків за промоціною від €15.
SkyUp запускає продаж квитків на літній сезон 2026 року та розширює карту польотів із Кишинева, одного із найзручніших авіахабів для українців. До розкладу додаються нові рейси до Ірландії, Швейцарії, Іспанії, Греції, Франції, Італії та Грузії.
З нагоди старту продажів авіакомпанія запустила промоакцію: 18 вересня квитки на будь-який із нових напрямків можна купити лише від €15, з урахуванням аеропортових зборів. Таким чином українці можуть заздалегідь запланувати свої пригоди за найвигіднішою ціною.

Розклад нових рейсів

Початок виконання
  • Кишинів (RMO) ↔ Малага (AGP): 2 травня 2026;
  • Кишинів (RMO) ↔ Мадрид (MAD): 16 квітня 2026;
  • Кишинів (RMO) ↔ Тенеріфе (TFS): 30 травня 2026;
  • Кишинів (RMO) ↔ Корфу (CFU): 30 травня 2026;
  • Кишинів (RMO) ↔ Родос (RHO): 27 травня 2026;
  • Кишинів (RMO) ↔ Закінтос (ZTH): 31 травня 2026;
  • Кишинів (RMO) ↔ Ріміні (RMI): 30 травня 2026;
  • Кишинів (RMO) ↔ Париж (CDG): 12 квітня 2026;
  • Кишинів (RMO) ↔ Базель (BSL): 15 травня 2026;
  • Кишинів (RMO) ↔ Дублін (DUB): 18 грудня 2025;
  • Кишинів (RMO) ↔ Тбілісі (TBS): 1 листопада 2025.

Умови промоакції

  • Квитки за акційною ціною можна придбати: протягом 18 вересня, 2025.
  • Вартість: від €15 в один бік з урахуванням аеропортових зборів.
  • Період подорожей: з 1 листопада 2025 року до 24 жовтня 2026 року.
  • Кількість акційних місць обмежена.
Крім нових маршрутів, SkyUp зберігає на літній сезон 2026 чинну програму з 14 європейських напрямків — тож загалом пасажири зможуть обирати серед 25 напрямків для подорожей.
Забронювати квиток та дізнатися деталі можна на skyup.aero.
Нагадаємо, головною перешкодою для відновлення авіасполучення в Україні залишається страхування польотів. Вартість такої послуги може сягати близько 31 мільярда гривень за один літак.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems