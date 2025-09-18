0 800 307 555
Особисті фінанси
В Україні оновлять механізм перерахунку пенсій
Кабінет Міністрів схвалив проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо збереження мінімальної пенсійної виплати після проведення відрахування з пенсії, індексації пенсій окремим категоріям осіб».
Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Законопроєкт передбачає щорічний перерахунок пенсій, призначених відповідно до статті 37 Закону України «Про державну службу». Індексація здійснюватиметься з 1 березня з урахуванням зростання доходів населення та споживчих цін за коефіцієнтом, визначеним у статті 42 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
Пропонується оновити механізм проведення перерахунків пенсій, зробивши його стабільним і передбачуваним як для нинішніх пенсіонерів, так і для тих, хто зараз проходить військову службу та у майбутньому матиме право на виплати.
Також уточнюється порядок внесення змін до законів України, що регулюють пенсійне забезпечення.
Крім того, документом пропонується врегулювати умови стягнення коштів із пенсії боржника. Якщо розмір пенсії перевищує прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, після відрахувань її виплата не може бути меншою за цей мінімум.
Нагадаємо, в Україні провели індексацію пенсій 1 березня поточного року. Мінімальне підвищення пенсій становило не менше 100 гривень, а максимальний розмір індексації склав 1500 гривень. Середній рівень зростання пенсій після індексації склав 556 грн, розмір середньої пенсії в Україні зріс з 5789 грн до 6345 грн.
У цьому році більше не планується додаткових підвищень чи переглядів пенсій.
