Чому аеропорт Львова досі не відновив пасажирські рейси — Finance.ua

Чому аеропорт Львова досі не відновив пасажирські рейси

Головною перешкодою для відновлення авіасполучення в Україні залишається страхування польотів. Вартість такої послуги може сягати близько 31 мільярда гривень за один літак.
Про це повідомив в.о. міністра транспорту та зв’язку України у 2009−2010 роках Василь Шевченко.
«До моменту вторгнення у нас фактично страхування літаків на українській реєстрації відбувалося на два дні. А напередодні — страхування відбувалося на один день», — зазначив Шевченко.
Експерт відмітив, що подібна політика є і в морських перевезеннях, але там ситуація трохи інша завдяки підтвердженню урядових гарантій та співпраці з неприбутковими страховими товариствами. Водночас з авіацією все не так просто.
«Останнє, що обговорювалося, це можливість комунікації зі Львовом, тому що фактично там 5−7-10 хвилин літак знаходиться в повітряному просторі України», — пояснив колишній в.о. міністра транспорту та зв’язку.
За його словами, рішення не знайдене саме через страхові виплати. Оскільки немає тих, хто покриє витрати на пасажирське перевезення, адже на відміну від вантажних тут немає стабільного прибутку.
До перемовин також залучались військові. Шевченко додав, що наразі ситуація не просувається, оскільки імовірність «проникнення балістичних ракет» не можна звести до нуля.
За матеріалами:
УНІАН
