Парі мільйонера Ethereum: XYZ по 0,0054 $ випередить Solana і Cardano до зими 2025, досягнувши 10 $

Криптовалюта
Відомий інвестор Ethereum зробив несподіваний крок. Його вибір: придбати велику частку XYZVerse (XYZ) за ціною всього 0,0054 долара. Цей вибір виділяється на тлі таких популярних імен, як Solana і Cardano. Чи дійсно XYZ може досягти ціни 10 доларів до зими 2025 року? Історія, що стоїть за цим сміливим прогнозом, дає багато приводів для роздумів.

Недооцінена мем-монета $XYZ готується до лістингу на великій біржі CEX

XYZVerse ($XYZ) — це мем-монета, яка потрапила в заголовки новин завдяки амбіційній заяві про зростання з 0,0001 до 0,1 долара під час передпродажу.
Наразі вона пройшла половину шляху, зібравши понад 15 мільйонів доларів, а ціна токена $XYZ зараз становить 0,005 долара.
На наступному 14-му етапі передпродажу вартість токена $XYZ ще більше зросте до 0,01 долара, що означає, що ранні інвестори мають шанс отримати більшу знижку.
Після передпродажу $XYZ буде лістингований на основних централізованих і децентралізованих біржах. Команда ще не розкрила подробиць, але опублікувала тизер великого запуску.
Створено для бійців, побудовано для чемпіонів

XYZVerse будує спільноту для тих, хто прагне великих прибутків у криптовалюті — невпинних, амбітних, тих, хто прагне домінувати. Це монета для справжніх бійців — менталітет, який резонує як зі спортсменами, так і з шанувальниками спорту. $XYZ — це токен для шукачів гострих відчуттів, які переслідують наступну велику мем-монету.
Центральним елементом історії XYZVerse є XYZepe — боєць на арені мем-монет, який бореться за підйом у рейтингах і вихід на вершину CoinMarketCap. Чи стане він наступним DOGE або SHIB? Час покаже.
Спільнота на першому місці

У XYZVerse спільнота керує процесом. Активні учасники отримують значні винагороди, а команда виділила 10% від загального обсягу токенів — близько 10 мільярдів $XYZ — для айрдропів, що робить його одним з найбільших айрдропів в історії.
Підкріплений надійною токеномікою, стратегічними лістингами на CEX і DEX та регулярним спалюванням токенів, $XYZ створений для перемоги. Кожен крок спрямований на те, щоб посилити імпульс, стимулювати зростання ціни та об’єднати лояльну спільноту, яка розуміє, що це може бути початком чогось легендарного.
Ейрдропи, винагороди та багато іншого — приєднуйтесь до XYZVerse, щоб отримати всі переваги

Solana (SOL)

Тиждень розпочався з того, що Solana підскочила з 184 до 220 доларів, зафіксувавши новий приріст у 13,5%. Індикатори імпульсу підтверджують цей рух. RSI знаходиться на рівні 64,48, а стохастичний індикатор — близько 79, що вказує на стабільний попит, але не на екстремальні рівні. 10-денна ковзна середня на рівні 212 доларів додає короткостроковий мінімум у межах поточного діапазону.
Якщо поглянути на загальну картину, то за 30 днів монета подорожчала на 16,63%, а за шість місяців — на 43,99%, легко випередивши ринок в цілому. Зараз ціна перевищує 100-денну середню в 200,77 доларів, що свідчить про те, що середньострокові бики все ще контролюють графік. Кожен відкат у минулому кварталі зустрічав охочих покупців, перш ніж свічка могла торкнутися 190 доларів.
Якщо пропозиція перевищить 220 доларів, наступною ціллю стане 234,13 долара. Закриття вище цієї зони відкриває простір для 270,32 доларів, що приблизно на 22% вище від верхньої межі поточного діапазону. Нездатність подолати 234 долари може відправити SOL до найближчої підтримки на рівні 161,75, що приблизно на 18% нижче середньої точки, а якщо настрої погіршаться, то і до 125,56 доларів. Наразі вищі мінімуми та вирівнювання середніх значень сприяють можливому прориву.

Cardano (ADA)

ADA торгується в діапазоні від 0,83 до 0,98 долара після падіння на 1,02% цього тижня. Це падіння лише трохи зменшило сильний приріст у 10,10% за місяць і солідне зростання на 37,97% за шість місяців. Покупці продовжують підштовхувати верхню межу діапазону, але вони ще не подолали позначку 1,00 долара.
10-денна і 100-денна середні знаходяться на рівні 0,87 долара, що вказує на рівновагу. RSI на рівні 56,78 показує помірну силу, а не ажіотаж. Стохастик 72,38 схиляється до бичачого тренду, а невеликий позитивний MACD підтверджує цю думку. Імпульс стабільний, а не вибуховий, тому трейдери чекають на спалах вище 1,00 долара.
Ключовим рівнем є 1,05 долара. Чистий прорив може відправити ADA до наступної межі в 1,19 долара, додавши близько 20% від сьогоднішнього верхнього діапазону. Нездатність подолати 1,05 долара може спровокувати падіння до мінімуму в 0,75 долара, що становить приблизно 8% падіння від середини діапазону; більш глибокий продаж націлений на 0,61 долара, що становить майже 30% падіння. Оскільки довгостроковий графік все ще зелений, шанси на зростання вищі, але тільки рішуче закриття вище 1,05 долара змінить ситуацію.

Висновок

Хоча SOL і ADA залишаються стабільними гравцями, $XYZ, перший мем-коін, що поєднує мем-культуру зі спортом, націлений на 20 000% зростання і позиціонує себе так, щоб затьмарити їх до зими 2025 року.
Більше інформації про XYZVerse (XYZ) ви можете знайти тут:
https://xyzverse.io/
https://t.me/xyzverse
За матеріалами:
xyzverse.io
Криптовалюта
