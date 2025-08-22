Binance і Samsung запускають промоакцію з головним призом — 0,1 BTC — Finance.ua
Binance і Samsung запускають промоакцію з головним призом — 0,1 BTC

Криптовалюта
58
Глобальна блокчейн-екосистема та найбільша у світі криптобіржа за обсягом торгів і кількістю користувачів Binance у партнерстві з лідером технологічних інновацій Samsung оголошує спільну промоакцію для нових власників телевізорів і проєкторів зі Smart TV.
З 22 серпня до 22 листопада 2025 року покупці, які придбають телевізори або проєктори Samsung із функцією Smart TV, зможуть активувати унікальні промокоди у застосунку Binance, взяти участь у челенджі та отримати гарантовані криптовинагороди, серед яких головний приз — 0,1 BTC! Крім того, серед учасників буде розіграно іншу криптовалюту та портативні проєктори The Freestyle 2-ї генерації від Samsung.

Як це працює:

  1. В період дії акції придбайте телевізор або проєктор Samsung із функцією Smart TV на samsung.com/ua або у офіційних партнерів.
  2. Зареєструйтесь або увійдіть у свій обліковий запис Samsung.
  3. Завантажте та/або відкрийте застосунок Samsung Promotion і знайдіть акційну пропозицію.
  4. Отримайте унікальний QR-код і промокод для участі.
  5. Перейдіть за QR-кодом і активуйте промокод у застосунку Binance.

Крипта — ближче, ніж здається

«Ця колаборація — яскравий приклад того, як блокчейн і цифрові активи стають частиною повсякденного життя. Завдяки інтеграції із Samsung ми показуємо: взаємодія з криптою може бути такою ж зручною, як перемикання каналів», — зазначають у Binance Ukraine.

У рамках кампанії:

  • Учасники гарантовано отримають криптовинагороди після активації унікального промокоду.
  • Головний приз — 0,1 BTC.
  • Також серед винагород буде розіграно 2 портативних проєктори The Freestyle 2-ї генерації від Samsung.

Про Binance

Binance — глобальна блокчейн-екосистема та найбільша у світі криптобіржа за обсягом торгів і кількістю користувачів. Компанія обслуговує понад 200 млн людей у 100+ країнах, пропонуючи широкий спектр продуктів: від спотової й фʼючерсної торгівлі до Web3-гаманців, навчальних програм і соціальних ініціатив. Binance прагне зробити фінансові інструменти доступними для всіх — без бар’єрів.
Більше: binance.com
Про Samsung Electronics Co., Ltd.
Samsung втілює в життя передові ідеї та впроваджує інноваційні технології. Компанія формує майбутнє споживчого ринку у світі телевізорів, смартфонів, портативних пристроїв, планшетів, побутової техніки, мережевих систем і рішень пам’яті, напівпровідників, ливарного виробництва та світлодіодних рішень, а також забезпечує безперебійне підключення до екосистеми пристроїв завдяки платформі SmartThings і відкритій співпраці з партнерами. Останні новини компанії шукайте на Samsung Newsroom за адресою news.samsung.com/ua.
За матеріалами:
Binance
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
