Заарештували «криптотрейдера», який ошукав людей на понад 42 мільйони гривень — Finance.ua

Зловмисник створив ілюзію успішного бізнесу в торгах на криптовалютному ринку і переконував знайомих вкладати гроші у його неіснуючий фонд. Ретельно спланована схема залишила людей без заощаджень.

Наразі слідчі завершили досудове розслідування. Ділку загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Викрили, задокументували та припинили злочинну діяльність фігуранта співробітники управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Нацполіції спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП в Одеській області.

Поліцейські встановили, що 32-річний житель Одеси, у змові зі спільником, матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, у колі знайомих видавав себе за так званого трейдера — фахівця з торгівлі криптовалютою. Зловмисник переконував людей у можливості отримання великих прибутків за умови вкладення коштів у його криптоторгівлю.

Для створення ілюзії легітимності бізнесу, фігурант орендував приміщення в Одесі, яке позиціонував як офіс. Саме там він проводив зустрічі з потенційними інвесторами, демонструючи уявну успішність. Щоб зміцнити довіру, зловмисник повертав невеликі суми у вигляді «зароблених відсотків».

Це створювало враження реального прибутку та спонукало потерпілих вкладати ще більше. Насправді жодних торгів на криптобіржах не здійснювалося — усі кошти, а це понад 42 млн грн, чоловік переводив на підконтрольні рахунки та криптогаманці, а потім витрачав на власні потреби.

Поліцейські вилучили низку доказів протиправної діяльності, на підставі яких висунули фігуранту обвинувачення за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України — у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою, тобто шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, повторно. Санкція передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Правоохоронці закликають громадян бути обачними та не передавати кошти навіть знайомим без належних гарантій, а також не довіряти обіцянкам швидкого збагачення.

