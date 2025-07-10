Україна планує створити два фонди на 1 трильйон доларів для відбудови країни — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна планує створити два фонди на 1 трильйон доларів для відбудови країни

Казна та Політика
64
Україна планує створити два фонди на 1 трильйон доларів для відбудови країни
Україна планує створити два фонди на 1 трильйон доларів для відбудови країни
Україна розробила концепцію, яка передбачає створення двох фондів загальним розміром 1 трлн доларів для підтримки відбудови та модернізації країни.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу на засіданні Української платформи донорів міністерського рівня в межах URC-2025.

Перший — «Фонд Україна»

Це фонд на 540 млрд доларів, адже саме стільки за оцінкою Світового банку буде коштувати відбудова України.
Цей фонд адмініструватиметься Україною і формуватиметься за рахунок конфіскованих російських активів, а також спеціального податку на експорт російської сировини.

Другий фонд — це Європейський структурний фонд на підтримку України

Він обсягом 460 млрд доларів. Фонд включатиме інвестиції європейського приватного сектору для розвитку виробництв в Україні.
«Проєкти, які будуть реалізовуватися за рахунок цих фондів, принесуть виграш не лише Україні, але і всій європейській економіці та бізнесу», — наголосив Шмигаль.
Читайте також
Прем’єр акцентував увагу на двох стратегічних завдання, які стоять перед Урядом та Україною в цілому. Це, зокрема, підтримувати та посилювати тиск на росію за допомогою санкцій, і забезпечити достатню кількість фінансових ресурсів, аби Україна могла протистояти російській агресії та пов’язаними з нею викликами.
Нагадаємо, потреби України в зовнішньому фінансуванні на 2026 рік залишаються на рівні понад 40 млрд доларів. Уряд має розробити механізми та інструменти, які дозволять залучити ці кошти. Зовнішнє фінансування важливе, адже дозволяє Україні спрямовувати власні ресурси на захист країни.
У цьому році Україна вже залучила 22 млрд доларів зовнішнього фінансування.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems