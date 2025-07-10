В уряді назвали фінансові потреби України на 2026 рік у разі продовження війни — Finance.ua

В уряді назвали фінансові потреби України на 2026 рік у разі продовження війни Сьогодні 10:06 — Казна та Політика

В уряді назвали фінансові потреби України на 2026 рік у разі продовження війни, Фото: kmu.gov.ua

Потреби України в зовнішньому фінансуванні на 2026 рік залишаються на рівні понад 40 млрд доларів. Уряд має розробити механізми та інструменти, які дозволять залучити ці кошти. Зовнішнє фінансування важливе, адже дозволяє Україні спрямовувати власні ресурси на захист країни.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час 14-го засідання Керівного комітету платформи в межах URC-2025.

За його словами, уряд подав зміни до закону про державний бюджет щодо збільшення видатків на обороноздатність країни майже на 10 млрд доларів.

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«Загальний фінансовий ресурс на оборону та безпеку у 2025 році складе майже 50 млрд доларів. Це 26% ВВП. Бюджет на закупівлю зброї так само рекордний і складе 16,4 млрд доларів. Водночас власні доходи бюджету складуть 48,5 млрд доларів», — зазначив Шмигаль.

У цьому році Україна вже залучила 22 млрд доларів зовнішнього фінансування.

При цьому він підкреслив, що уряд продовжує роботу над консолідацією внутрішніх ресурсів.

«Завдяки відновленню економіки та системним змінам за перші 5 місяців цього року наш державний бюджет перевиконано на 1 млрд доларів», — зазначив Шмигаль.

Зі свого боку міністр фінансів уточнив дані про стан фінансової системи, ключові потреби на 2026 рік та у середньостроковій перспективі.

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«Завдяки спільним зусиллям уряду України та міжнародних партнерів, очікується повне покриття потреб у зовнішньому фінансуванні на 2025 рік — у розмірі 39,3 млрд доларів. Станом на перше півріччя вже надійшло понад 22 млрд доларів США. В умовах як триваючої повномасштабної війни, так і потенційного сценарію завершення активних бойових дій, Україна потребує регулярної й передбачуваної зовнішньої підтримки для збереження фінансової стабільності», — заявив Марченко.

Потреби у фінансування за різних сценаріїв

Відповідно до програми МВФ Extended Fund Facility (EFF), у разі завершення активних бойових дій обсяг необхідної міжнародної підтримки становитиме 22 млрд доларів. Водночас Україна потребуватиме додаткових ресурсів для посилення оборонного потенціалу.

Якщо ж повномасштабна війна триватиме у 2026 році, бюджетні потреби залишаться щонайменше на рівні 2025 року.

Міністр фінансів закликав партнерів активізувати роботу з конфіскації заморожених російських активів.

Динаміка внутрішніх надходжень до держбюджету

За перше півріччя 2025 року надходження зросли на 17% порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

На сектор оборони у 2025 році спрямовано 64% усіх видатків загального фонду держбюджету. Уряд також вніс до парламенту законопроект про додаткове фінансування армії ще на 10 млрд доларів (412,4 млрд грн) за рахунок перевиконання доходів і внутрішніх запозичень. Ці кошти мають покрити додаткову потребу Сил оборони в озброєнні, боєприпасах та обладнанні.

Впровадження реформ в Україні

Україна нещодавно успішно пройшла рекордний восьмий перегляд програми EFF МВФ. Також досягнуто прогресу у виконанні умов для залучення коштів у межах Інструменту ЄС Ukraine Facility. Серед ключових досягнень: впровадження реформи управління публічними інвестиціями (Public Investment Management, PIM), що має на меті підвищення ефективності та прозорості використання державних коштів на відновлення. Реформа передбачає нові підходи до відбору проектів, у які інвестує держава.

Марченко наголосив, що нині капітальні видатки у межах реформи PIM зосереджені передусім на нагальних потребах — житло, енергетика, інфраструктура безпеки. Водночас важливо розширювати інвестиції, спрямовані на розвиток економіки та соціальної сфери.

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Нагадаємо, раніше голова Комітету Верховної Ради з питань податкової політики Данило Гетманцев заявляв , що Україні доведеться шукати компенсатори для підтримки фінансування бюджету в 2026 році на фоні скорочення міжнародної фінансової підтримки.

Європейський Союз планує створити фонд у розмірі €100 млрд (близько $117 млрд) для забезпечення довгострокової підтримки України.

Крім того, Брюссель терміново вивчає способи покриття дефіциту до 19 млрд доларів у бюджеті України наступного року. Київ зіткнувся зі скороченням підтримки США і погіршенням перспектив припинення вогню з росією.

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