У Мінфіні озвучили суму, необхідну Україні для фінансування першочергових потреб відновлення — Finance.ua

У Мінфіні озвучили суму, необхідну Україні для фінансування першочергових потреб відновлення Сьогодні 08:13 — Казна та Політика

У Мінфіні озвучили суму, необхідну Україні для фінансування першочергових потреб відновлення

Цього року Україні потрібно 17,3 мільярда доларів для фінансування першочергових потреб відновлення: житла, енергетики, інфраструктури, транспорту та соціального захисту.

Про це заявила заступниця міністра фінансів Ольга Зикова під час форуму Global Borrowers & Bond Investors Forum, повідомляє Міністерство фінансів України.

Які напрями потребують першочергового фінансування

За її словами, з необхідної суми 7,4 млрд дол. вже покрито за рахунок держбюджету та допомоги міжнародних партнерів. Решту коштів — близько 10 млрд дол. — ще потрібно залучити.

Основні напрями, які потребують першочергового фінансування:

житловий сектор;

енергетика;

критична та соціальна інфраструктура;

транспорт;

соціальний захист.

Водночас уряд працює над залученням приватного сектору до процесу відновлення через впровадження реформ та нових фінансових інструментів.

520 мільярдів доларів. Нагадаємо, як повідомив заступник міністра фінансів Олександр Кава, вартість відбудови України вже перевищує

Ця сума передбачає не тільки компенсацію зруйнованого, а й фінансування проєктів, які необхідні для модернізації української економіки.

Водночас, у лютому Світовий банк дійшов висновку , що потреби відновлення України протягом наступних 10 років сягатимуть близько 524 млрд доларів. Упродовж 2024 року цей показник зріс на 38 млрд доларів.

Укрінформ За матеріалами:

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