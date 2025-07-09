ЄС хоче створити фонд на €100 млрд для підтримки України — Finance.ua

ЄС хоче створити фонд на €100 млрд для підтримки України Сьогодні 12:04 — Казна та Політика

ЄС хоче створити фонд на €100 млрд для підтримки України

Європейський Союз планує створити фонд у розмірі €100 млрд (близько $117 млрд) для забезпечення довгострокової підтримки України.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерела.

Як повідомляють джерела, обізнані з планами, кошти можуть стати частиною пропозиції ЄС щодо наступного семирічного бюджету, яку мають представити пізніше цього місяця. Якщо пропозицію ухвалять країни-члени в межах бюджетних переговорів, фінансування розпочнеться у 2028 році.

Цей крок змістить більшу частину фінансового навантаження на Європу, зменшуючи роль США у підтримці України.

З початку повномасштабної ЄС уже надав Україні майже 160 млрд євро допомоги. До цієї суми входить чинний фонд на 50 млрд євро, який передбачає надання грантів і кредитів до 2027 року. Також разом із країнами Групи семи ЄС створив інструмент кредитної підтримки на $50 млрд, який фінансується за рахунок доходів від заморожених активів російського центробанку.

Нова фінансова ініціатива, ймовірно, буде побудована за тією ж моделлю: допомога від Єврокомісії надходитиме у вигляді грантів і пільгових позик. Більшість траншів пов’язані з проведенням реформ, необхідних для вступу України до ЄС.

Така ідея розглядається разом з іншими варіантами й обговорюватиметься до того, як будуть оприлюднені деталі наступної Багаторічної фінансової рамки ЄС. Це має відбутися 16 липня, хоча деякі деталі можуть з’явитися й пізніше, кажуть співрозмовники Bloomberg.

Довідка Finance.ua:

у дослідженні Euroactiv сказано, що торік Європейський Союз витратив на російські енергоресурси більше, ніж виділив на фінансову допомогу Україні. «У 2024 році ЄС витратив приблизно 21,9 млрд євро на імпорт російського викопного палива — лише на 1% менше, ніж у попередньому році. Для порівняння: ця сума перевищує 18,7 млрд євро фінансової допомоги, яку ЄС надав Україні того ж року», — зазначено у публікації;

2025 рік стане рекордним за обсягами безпекової допомоги. Під час «Рамштайну-28» партнери України вкотре підтвердили свою рішучість підтримувати нашу країну у протистоянні російській агресії;

Європа наразі певною мірою компенсує скорочення допомоги Україні з боку Сполучених Штатів, лідерами є скандинавські країни та Велика Британія.

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