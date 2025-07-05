Фінансова підтримка України: які країни активно допомагають (інфографіка) — Finance.ua
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Фінансова підтримка України: які країни активно допомагають (інфографіка)

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Фінансова підтримка України: які країни активно допомагають (інфографіка)
Фінансова підтримка України: які країни активно допомагають (інфографіка)
За понад три роки великої війни в Україні станом на кінець квітня 2025 року лідери за обсягами допомоги Україні залишилися незмінними — США, Велика Британія та Німеччина. Натомість найбільший відсоток зі свого бюджету віддають Естонія, Данія та Литва.
Про це свідчать дані Кільського інституту світової економіки, повідомляє «Слово і діло».
Найбільші обсяги допомоги з січня 2022 року надали такі країни:
  • США — €114,63 млрд;
  • Велика Британія — €19,27 млрд;
  • Німеччина — €15,92 млрд;
  • Японія — €10,74 млрд;
  • Канада — €10,36 млрд.
Фінансова підтримка України: які країни активно допомагають (інфографіка)
Водночас, країни Балтії, Скандинавії, як і раніше, вкладають найбільшу частку від власного ВВП — тобто несуть співмірно більший тягар, ніж великі економіки.
У відсотках до ВВП список лідерів виглядає так:
  • Естонія — 2,63% як пряма допомога, ще 0,39% внесок у допомогу від ЄС;
  • Данія — 2,58% напряму, ще 0,38% внесок;
  • Литва — 1,92% і 0,35%;
  • Латвія — 1,54% і 0,37%;
  • Швеція — 1,29% і 0,35%.
Так, завдяки внескам країн, допомогли й інституції ЄС — €61,18 млрд.
Деякі країни залишилися фактично осторонь підтримки: Ісландія, Туреччина, Нова Зеландія, Угорщина.
За матеріалами:
Слово і Діло
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