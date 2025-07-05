Фінансова підтримка України: які країни активно допомагають (інфографіка) — Finance.ua

Фінансова підтримка України: які країни активно допомагають (інфографіка) Сьогодні 21:01

Фінансова підтримка України: які країни активно допомагають (інфографіка)

За понад три роки великої війни в Україні станом на кінець квітня 2025 року лідери за обсягами допомоги Україні залишилися незмінними — США, Велика Британія та Німеччина. Натомість найбільший відсоток зі свого бюджету віддають Естонія, Данія та Литва.

Про це свідчать дані Кільського інституту світової економіки, повідомляє «Слово і діло».

Найбільші обсяги допомоги з січня 2022 року надали такі країни:

США — €114,63 млрд;

Велика Британія — €19,27 млрд;

Німеччина — €15,92 млрд;

Японія — €10,74 млрд;

Канада — €10,36 млрд.

Водночас, країни Балтії, Скандинавії, як і раніше, вкладають найбільшу частку від власного ВВП — тобто несуть співмірно більший тягар, ніж великі економіки.

У відсотках до ВВП список лідерів виглядає так:

Естонія — 2,63% як пряма допомога, ще 0,39% внесок у допомогу від ЄС;

Данія — 2,58% напряму, ще 0,38% внесок;

Литва — 1,92% і 0,35%;

Латвія — 1,54% і 0,37%;

Швеція — 1,29% і 0,35%.

Так, завдяки внескам країн, допомогли й інституції ЄС — €61,18 млрд.

Деякі країни залишилися фактично осторонь підтримки: Ісландія, Туреччина, Нова Зеландія, Угорщина.

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