Європа значною мірою компенсує скорочення допомоги США Україні — Finance.ua

Європа значною мірою компенсує скорочення допомоги США Україні Сьогодні 09:15 — Казна та Політика

Європа значною мірою компенсує скорочення допомоги США Україні

Європа наразі певною мірою компенсує скорочення допомоги Україні з боку Сполучених Штатів, лідерами є скандинавські країни та Велика Британія.

Такі дані наводять в дослідженні Кільського інституту світової економіки Ukraine Support Tracker.

Зазначається, що потоки допомоги Україні значно змінилися у березні та квітні 2025 року. Хоча США, колишній найбільший донор України, не виділили жодної нової допомоги протягом цього періоду та не оголошували нову допомогу з початку січня, європейські країни збільшили свою підтримку. В результаті Європа вперше з червня 2022 року перевершила США за загальним обсягом військової допомоги, яка сягнула 72 мільярдів євро порівняно з 65 мільярдами євро від США.

Європейська підтримка України різко зросла у березні та квітні, порахували автори дослідження. Всього за два місяці Європа виділила 10,4 мільярда євро військової допомоги та 9,8 мільярда євро гуманітарної та фінансової допомоги — найбільший сукупний показник за будь-який двомісячний період з початку війни.

Останні дані свідчать про те, що середньомісячна допомога Європи з січня по квітень 2025 року дещо перевищила середній показник за 2022−2024 роки.

«Примітно, що Європа заповнила прогалину. Залишається з’ясувати, чи це тимчасовий сплеск, чи початок більш тривалого зсуву в ролі Європи як головного прихильника України», — заявив керівник програми Крістоф Требеш.

Останні дані показують, що нещодавнє зростання допомоги Європи було зумовлене невеликою групою країн. Збільшення не було розподілено рівномірно по всій Європі. Скандинавські країни та Велика Британія значно збільшили свою допомогу, тоді як інші, такі як Німеччина, зберегли більш помірний рівень.

Так, Швеція виділила 1,6 мільярда євро у березні, а Норвегія — 670 мільйонів євро у квітні — рекордні місячні показники для обох країн. Загалом країни Північної Європи збільшили свою допомогу на 5,8 мільярда євро з січня по квітень 2025 року.

Серед більших європейських економік Велика Британія також активізувала цю діяльність, виділивши 4,5 мільярда євро з початку року. З цієї суми 1,8 мільярда євро надійшло за рахунок заморожених російських активів, а не нових бюджетних витрат. Франція внесла 2,2 мільярда євро, включаючи майже 195 мільйонів євро заморожених активів. Інституції ЄС також відіграли важливу роль, виділивши 12,2 мільярда євро за той самий період.

Натомість інші великі європейські економіки продемонстрували лише незначне зростання. Іспанія та Італія виділили лише 10 мільйонів євро та 20 мільйонів євро відповідно у 2025 році.

Німеччина виділила 650 мільйонів євро у 2025 році, що є падінням приблизно на 70 відсотків порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Зауважується, що ці цифри для ФРН не залежать від нещодавнього рішення уряду припинити публікацію детальних даних про військову допомогу на своєму офіційному вебсайті.

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«Потужна участь країн Північної Європи стала ще більш помітною після припинення нової допомоги США. Натомість вражає, як мало Німеччина виділила за останні місяці. Замість збільшення своєї підтримки після вступу Трампа на посаду, ми спостерігаємо різке скорочення німецької допомоги порівняно з попередніми роками. Така ж тенденція стосується Італії та Іспанії», — пояснив Требеш.

Укрінформ За матеріалами:

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