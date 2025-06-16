Україна може недоотримати €1,5 млрд допомоги ЄС через невиконані зобов’язання — Finance.ua
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Україна може недоотримати €1,5 млрд допомоги ЄС через невиконані зобов’язання

Казна та Політика
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Україна може недоотримати €1,5 млрд допомоги ЄС через невиконані зобов’язання
Україна може недоотримати €1,5 млрд допомоги ЄС через невиконані зобов’язання
Уряд України виконав лише 3 із 11 структурних маяків, передбачених Планом Ukraine Facility на другий квартал 2025 року. Через це державний бюджет ризикує недоотримати до €1,5 млрд фінансової допомоги від Європейського Союзу.
Про це повідомляють експерти Центру економічної стратегії з посиланням на щомісячний Моніторинг виконання програми МВФ та допомоги ЄС від консорціуму аналітичних центрів RRR4U.

Серед невиконаних зобов’язань:

  • збільшення штату Вищого антикорупційного суду;
  • реформа Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА);
  • реформування територіальної організації виконавчої влади.
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Аналітики наголошують, що навіть регулярні виплати за іншими програмами, зокрема ERA loans, не компенсують втрати від провалу у виконанні Ukraine Facility. Особливо з урахуванням того, що видатки держбюджету зростуть на 400 млрд грн, частина з яких буде профінансована за рахунок ОВДП під понад 16% річних.
«Як грантова складова, так і відсотки за кредитами в межах Ukraine Facility вже закладені в бюджет ЄС. Тобто для України вартість цих кредитів становить 0% річних — усі витрати на обслуговування боргу покриваються за рахунок внесків країн-членів ЄС», — пояснює економіст Богдан Слуцький.

Зобов’язання перед МВФ виконано вчасно

Натомість всі структурні маяки, узгоджені з Міжнародним валютним фондом на восьмий перегляд програми, були виконані. Це стосується, зокрема, інтеграції плану пріоритетних публічних інвестицій у бюджетний процес.
Завдяки цьому Україна очікує отримати черговий транш від МВФ у розмірі $490 млн.
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Втім, експерти зазначають, що загальна ситуація з виконанням програми МВФ залишається складною. Зокрема, у випадку митної реформи Україна ще раніше погодила з Фондом перенесення відповідного структурного маяка з червня на кінець року.
Нагадаємо, Україна розраховує на додаткові $1,9 млрд від МВФ до кінця року. Від початку повномасштабного вторгнення Україна отримала понад 12,8 млрд доларів бюджетної підтримки виключно від МВФ.
В кінця травня місія Міжнародного валютного фонду завершила роботу в Києві щодо восьмого перегляду програми «Механізм розширеного фінансування» з Україною. Після цього Україна отримає доступ до фінансування обсягом 0,37 млрд СПЗ (близько 0,5 млрд дол. США в еквіваленті), а загальна сума виплат за програмою сягне 10,65 млрд дол. США. Загальний розмір програми залишається незмінним (15,5 млрд дол. США).
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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