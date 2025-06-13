У США не проголосували за допомогу Україні на $300 мільйонів — Finance.ua

У США не проголосували за допомогу Україні на $300 мільйонів Сьогодні 12:10 — Казна та Політика

У США не проголосували за допомогу Україні на $300 мільйонів

Комітет з асигнувань Палати представників США схвалив проєкт оборонного бюджету на 2026 рік. Рішення ухвалили голосами 36 проти 27, хоча засідання супроводжувалося гострими суперечками між республіканцями та демократами.

Про це повідомляє Breaking Defence.

Загальний обсяг фінансування складає $832 мільярди. Це стільки ж, як і торік, відповідно до планів Бюджетного управління Білого дому. Там розраховують довести оборонні витрати до $1 трлн за рахунок ще не ухваленого законопроєкту з бюджетного узгодження.

Проєкт передбачає:

$13 млрд на протиракетну оборону та космічні програми, зокрема пов’язані зі щитом «Золотий купол»;

$8,5 млрд на закупівлю 69 винищувачів F-35;

$36,9 млрд на кораблебудування, у тому числі на два есмінці типу Arleigh Burke, які не включені до планів Пентагону.

Одним із найбільш конфліктних моментів стало обговорення літака, подарованого Катаром. Демократи намагались заблокувати використання його як майбутнього Air Force One, який, за планом, згодом має перейти до президентської бібліотеки Дональда Трампа.

Деякі демократичні поправки все ж ухвалили. Зокрема:

заборону використовувати кошти на дії, що порушують закон про Posse Comitatus (він забороняє армії виконувати функції поліції);

заборону на передавання секретних даних через незахищені мережі;

вимогу підготувати звіт про витрати на військовий парад Дональда Трампа.

Допомога Україні

Депутатка Марсі Каптур (демократка з Огайо) запропонувала додати $300 млн на безпекову допомогу Україні, але за поправку не проголосували.

Голова комітету Том Коул пояснив, що включення допомоги Україні може поставити під загрозу схвалення всього бюджету, бо частина республіканців тоді проголосує проти. При цьому він додав, що демократи не підтримають оборонний бюджет через консервативну політику закладену в ньому.

«Я кажу це як людина, яка послідовно підтримує Україну. Я написав законопроєкт для найбільшого пакету допомоги, і моя думка щодо цього не змінилася, але політика — це просто практична річ. Я хочу схвалити оборонний законопроєкт, і я не зацікавлений в тому, щоб розділити тих, хто його підтримає», — пояснив конгресмен.

Однією з ключових проблем під час формування бюджету стало те, що Пентагон досі не надав повний запит на фінансування на 2026 рік. Через це комітету довелось працювати фактично «всліпу».

Нагадаємо, глава Міноборони США Піт Гегсет заявив , що Вашингтон має намір скоротити бюджет на закупівлі озброєнь для України у 2026 році. Відповідаючи на запитання конгресменів про майбутні поставки зброї, Гегсет підтвердив, що скорочення передбачені у проєкті бюджету. За його словами, нинішня адміністрація США інакше оцінює ситуацію навколо війни в Україні.

В Інституті вивчення війни (ISW) дали аналіз наслідкам скорочення допомоги. Так, скорочення допомоги США Україні дає росії більше переваги на полі бою та, ймовірно, додасть путіну сміливості продовжувати війну та зміцнить його віру в те, що росія може завоювати Україну.

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