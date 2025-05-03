США схвалили продаж Україні обладнання для F-16 на $310 млн — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

США схвалили продаж Україні обладнання для F-16 на $310 млн

Казна та Політика
28
США схвалили продаж Україні обладнання для F-16 на $310 млн
США схвалили продаж Україні обладнання для F-16 на $310 млн
Державний департамент США ухвалив рішення про можливий продаж Україні пов’язаного з F-16 обладнання орієнтовною вартістю на суму 310 мільйонів доларів.
Про це йдеться у повідомленні Управління воєнного співробітництва міністерства оборони США.

Читайте також: Угода про копалини: все, що треба знати й розуміти українцям

Запропонований продаж відповідає зусиллям міжнародної коаліції в рамках створення української програми F-16 та загальної модернізації Повітряних сил ЗСУ.
Повідомляється, що закупівля охоплюватиме такі пункти, які не стосуються оборонних озброєнь:
  • модифікації та модернізації літаків;
  • навчання персоналу, пов’язане з експлуатацією, технічним обслуговуванням та підтримкою;
  • запасні частини, витратні матеріали та аксесуари, а також підтримка ремонту та повернення;
  • наземне обладнання;
  • постачання та підтримка секретного та несекретного програмного забезпечення;
  • секретні та несекретні публікації та технічна документація;
  • дослідження та огляди;
  • інженерно-технічні та логістичні послуги Уряду США та підрядників;
Основними підрядниками будуть компанії Valiant Integrated Services, Top Aces, Lockheed Martin, Pratt & Whitney, Snap-on, BAE Systems, AAR Corporation і Comsetra. Компенсаційні угоди наразі не плануються.
Історія знову повторюється: світ хитається, а майбутнє будують ті, хто не боїться нестабільності. Капітал примножується там, де інші бачать тільки страх. Ті, хто бачить можливість у хаосі, стають переможцями. 24 травня, Invest Talk Summit — конференція для тих, хто діє, коли інші вагаються.
Знижка на квитки 10% за промокодом: Finance
👉 Реєструйся зараз
За матеріалами:
Букви
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems