США схвалили продаж Україні обладнання для F-16 на $310 млн — Finance.ua

США схвалили продаж Україні обладнання для F-16 на $310 млн
Державний департамент США ухвалив рішення про можливий продаж Україні пов’язаного з F-16 обладнання орієнтовною вартістю на суму 310 мільйонів доларів.
Про це йдеться у повідомленні Управління воєнного співробітництва міністерства оборони США.
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Запропонований продаж відповідає зусиллям міжнародної коаліції в рамках створення української програми F-16 та загальної модернізації Повітряних сил ЗСУ.
Повідомляється, що закупівля охоплюватиме такі пункти, які не стосуються оборонних озброєнь:
- модифікації та модернізації літаків;
- навчання персоналу, пов’язане з експлуатацією, технічним обслуговуванням та підтримкою;
- запасні частини, витратні матеріали та аксесуари, а також підтримка ремонту та повернення;
- наземне обладнання;
- постачання та підтримка секретного та несекретного програмного забезпечення;
- секретні та несекретні публікації та технічна документація;
- дослідження та огляди;
- інженерно-технічні та логістичні послуги Уряду США та підрядників;
Основними підрядниками будуть компанії Valiant Integrated Services, Top Aces, Lockheed Martin, Pratt & Whitney, Snap-on, BAE Systems, AAR Corporation і Comsetra. Компенсаційні угоди наразі не плануються.
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