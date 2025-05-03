США схвалили продаж Україні обладнання для F-16 на $310 млн — Finance.ua

США схвалили продаж Україні обладнання для F-16 на $310 млн Сьогодні 10:45 — Казна та Політика

США схвалили продаж Україні обладнання для F-16 на $310 млн

Державний департамент США ухвалив рішення про можливий продаж Україні пов’язаного з F-16 обладнання орієнтовною вартістю на суму 310 мільйонів доларів.

Про це йдеться у повідомленні Управління воєнного співробітництва міністерства оборони США.

Запропонований продаж відповідає зусиллям міжнародної коаліції в рамках створення української програми F-16 та загальної модернізації Повітряних сил ЗСУ.

Повідомляється, що закупівля охоплюватиме такі пункти, які не стосуються оборонних озброєнь:

модифікації та модернізації літаків;

навчання персоналу, пов’язане з експлуатацією, технічним обслуговуванням та підтримкою;

запасні частини, витратні матеріали та аксесуари, а також підтримка ремонту та повернення;

наземне обладнання;

постачання та підтримка секретного та несекретного програмного забезпечення;

секретні та несекретні публікації та технічна документація;

дослідження та огляди;

інженерно-технічні та логістичні послуги Уряду США та підрядників;

Основними підрядниками будуть компанії Valiant Integrated Services, Top Aces, Lockheed Martin, Pratt & Whitney, Snap-on, BAE Systems, AAR Corporation і Comsetra. Компенсаційні угоди наразі не плануються.

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