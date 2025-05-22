США проаналізують усю допомогу, виділену Україні — Рубіо Сьогодні 15:45 — Казна та Політика

Державний секретар США Марко Рубіо, Фото: Umit Bektas

США проведуть аналіз всієї наданої Україні допомоги.

Про це заявив державний секретар Марко Рубіо, виступаючи перед парламентом в середу, 21 травня.

«Очевидно, що вся наша допомога буде проаналізована. У нас є генеральні інспектори, у нас є спеціальний генеральний інспектор з цього питання, який розглядатиме всі ці витрати, і якщо ми коли-небудь виявимо незаконне привласнення або маніпуляції, то ми обов’язково цим займемося», — заявив він.

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Він зазначив, що головною метою залишається припинення бойових дій.

«Я думаю, що ширший момент, і це той, який ви зазначаєте, полягає в тому, що ми надали Україні надзвичайну допомогу, але ця війна тепер має закінчитися. Немає військового вирішення цієї війни. Вона закінчується лише переговорним врегулюванням, і чим швидше вона закінчиться, тим менше людей загине, тим менше грошей буде витрачено і тим менше буде руйнувань. І це головний пріоритет президента — покласти край війні раз і назавжди», — наголосив Рубіо.

Нагадаємо, раніше Рубіо заявив про готовність Трампа до будь-якого механізму припинення війни рф з Україною.

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