Скорочення міжнародної підтримки у 2026 році неминуче, — Гетманцев — Finance.ua
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Скорочення міжнародної підтримки у 2026 році неминуче, — Гетманцев

Казна та Політика
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Скорочення міжнародної підтримки у 2026 році неминуче, — Гетманцев
Скорочення міжнародної підтримки у 2026 році неминуче, — Гетманцев
Україні доведеться шукати компенсатори для підтримки фінансування бюджету в 2026 році на фоні скорочення міжнародної фінансової підтримки.
Про це розповів голова Комітету Верховної Ради з питань податкової політики Данило Гетманцев у інтерв’ю Mind.
Стосовно питання підвищення податків з огляду на те, що у Меморандумі з МВФ знову є згадка про те, що Україна має переглянути ставку ПДВ для того, щоб збільшити надходження до держбюджету, він зазначив, що дуже важливим є контекст, у межах якого слід обговорювати перегляд будь-яких податкових ставок.
«Починаючи з 2026 року, для України дедалі гострішим стає питання фінансування дефіциту держбюджету. Якщо у 2025 році обсяг міжнародної фінансової допомоги, без МВФ, може досягти $55 млрд, то у 2026-му партнери можуть виділити лише близько $11 млрд, що вдвічі менше за бюджетні потреби — і це з врахуванням завершення війни у 2025 році. Якщо цього не станеться — бюджетні потреби зростуть.
Отже, міжнародне фінансування дуже зміщене на 2025 рік.
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Зокрема, цього року має надійти $39 млрд із $50 млрд за механізмом ERA. При цьому частина із цих коштів має бути зарезервована на фінансування дефіциту у 2026 році ($8,5 млрд), а ще частина ($9,1 млрд) має бути використана як буфер капіталу на випадок негативного розвитку подій. Тому важливо не розтратити ці кошти у 2025 році.
Щодо програми з МВФ, то Україна також уже отримала 2/3 передбаченого фінансування. Тобто скорочення міжнародної підтримки у 2026 році неминуче й першочергове завдання — шукати компенсатори", — зазначив він.
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Стосовно того, про які компенсатори може йтися, Данило Гетманцев зауважив, що «потрібно „вичавити“ все з детінізації, яка здатна принести держбюджету ще 420−450 млрд грн, і докласти зусиль для прискорення зростання ВВП, для чого економічний блок Кабміну має розробляти, приймати та реалізовувати відповідні програми».
«Лише після того, як усі ці резерви буде вичерпано, а потреби держбюджету не будуть повністю закриті, ми зможемо обговорювати варіанти перегляду податків», зазначив він.
Отже, у 2025 році підвищення ставки ПДВ розглядатися точно не буде.
За матеріалами:
Судебно-юридична газета
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