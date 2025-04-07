Міжнародні резерви зросли: у Нацбанку розповіли, що на це вплинуло — Finance.ua

Міжнародні резерви зросли: у Нацбанку розповіли, що на це вплинуло Сьогодні 16:02 — Казна та Політика

Міжнародні резерви зросли: у Нацбанку розповіли, що на це вплинуло

Станом на 1 квітня 2025 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $42,380 млрд. У березні вони зросли на 5,6%.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

«Така динаміка зумовлена, з одного боку, значними обсягами надходжень від міжнародних партнерів, а з іншого, — зменшенням обсягів чистого продажу валюти Національним банком на валютному ринку», — сказано в повідомленні.

Динаміку резервів визначала низка чинників

1. Надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.

На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло $5,98 млрд. З цієї суми:

$5,17 млрд — від міжнародних партнерів, у тому числі в межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);

$409,6 млн — від розміщення валютних ОВДП;

$398,6 млн — від Міжнародного валютного фонду в межах програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility — EFF).

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Крім того, Україна отримала кредит $970 млн відповідно до угоди між Україною та Великобританією в межах ERA. Ці кошти не були зараховані до міжнародних резервів України у зв’язку з їх обмеженим (цільовим) призначенням щодо використання.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено $786,7 млн, з яких:

$688,7 млн — обслуговування та погашення валютних ОВДП;

$55,9 млн — обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;

$42,1 млн — сплата іншим міжнародним кредиторам.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $729,2 млн.

2. Операції Національного банку на валютному ринку України.

У березні порівняно з лютим 2025 року чистий продаж валюти Національним банком зменшився на 12,5%. Відповідно до балансових даних НБУ продав на валютному ринку $2,65 млрд та викупив до резервів $10 млн.

3. Переоцінка фінансових інструментів (через зміну ринкової вартості та курсів валют).

У березні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на $409,7 млн.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,2 місяця майбутнього імпорту.

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