Як уряд пропонує збільшити фінансування армії — Шмигаль (оновлено) Сьогодні 16:00 — Казна та Політика

Як уряд пропонує збільшити фінансування армії — Шмигаль (оновлено)

Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, за перші 5 місяців цього року Уряд виділив на оборону та безпеку України майже 1 трлн грн. Це 2/3 від усього, що витрачаємо з державного бюджету.

«Якщо порівняти з аналогічним періодом минулого року, то ми виділили на армію та безпеку на 34% більше коштів. Кожну гривню платників податків з державного бюджету направляємо саме на обороноздатність України», — сказав він.

Сьогодні Уряд приймає законопроєкт щодо змін до Державного бюджету на 2025 рік.

пропонується збільшити фінансування Сил безпеки та оборони України цього року на 412 млрд грн. З них майже 311 млрд грн передбачено на Міністерство оборони.

пропонується більше 100 млрд грн спрямувати на посилення спроможностей Мінстратегпрому, Нацгвардії, Прикордонної служби, СБУ, Головного управління розвідки.

6,3 млрд грн плануємо направити Міністерству цифрової трансформації, зокрема для розвитку оборонних інновацій.

Усього планується збільшити видатки загального фонду державного бюджету на 449 млрд гривень.

Джерела покриття цих видатків — це збільшення доходів бюджету і збільшення внутрішніх запозичень.

Як пізніше написав заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

«Давайте я поясню. Щоб закрити діру, шановний бізнес, з вас зберуть на +150 млрд більше ніж планували + 250 млрд ще візьмуть у борг», — написав він.

Законопроєкт передбачає збільшення видатків для органів сектору безпеки і оборони на 412,4 млрд грн до кінця року. На які напрями будуть спрямовані кошти:

Міноборони — 310,8 млрд грн;

МВС — 84,1 млрд грн;

ГУР Міноборони — 4,5 млрд грн;

Мінстратегпром — 4,5 млрд грн;

СБУ — 1,6 млрд грн;

УДО — 0,5 млрд грн;

Держспецзв’язок — 64,5 млн гривень.

Також передбачено додаткові 20 млрд грн для резервного фонду на здійснення непередбачених та невідкладних видатків.

Для фінансування низки інших нагальних потреб потреб передбачено додатково 16,5 млрд грн. (для Мінцифри, МОН, МОЗ).

За рахунок яких джерел пропонується забезпечити додаткові видатки

1. Збільшення дохідної частини, зокрема за рахунок перевиконання планових показників доходів до держбюджету — 147,5 млрд грн:

ПДФО — 56,0 млрд грн;

податок на прибуток підприємств — 23,8 млрд грн;

кошти, що перераховуються НБУ — 20,3 млрд грн;

частина чистого прибутку та дивіденди — 15,0 млрд грн;

акциз із ввезених на митну територію України тютюнових виробів — 8,8 млрд грн;

кошти, перераховані Фондом гарантування вкладів фізичних осіб — 7,9 млрд грн;

збір на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих господарських операцій — 4,1 млрд грн;

адмінштрафи у сфері забезпечення безпеки руху — 2,7 млрд грн;

інші надходження — 8,9 млрд гривень.

2. Економія видатків — 51,3 млрд грн.

3. Збільшення обсягу внутрішніх запозичень — 184,9 млрд грн.

4. Зменшення обсягу платежів з погашення внутрішнього державного боргу — 65,1 млрд грн.

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