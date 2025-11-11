Уряд вирішує, куди спрямувати залишки коштів із програми «єКнига» Вчора 18:00 — Казна та Політика

Уряд вирішує, куди спрямувати залишки коштів із програми «єКнига»

В уряді планують перерозподілити невикористані кошти з державної програми «єКнига». Серед можливих напрямів: надання коштів на купівлю книжок при народженні дитини, підтримка студентів та компенсація оренди для книгарень.

Про це повідомила заступниця голови парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук («Слуга народу»), передає «Інтерфакс-Україна».

Чому виникли залишки коштів

За словами депутатки, програма має фінансовий запас, оскільки кошти витрачаються не повністю. Це пов’язано з демографічними причинами, зокрема меншою кількістю 18-річних українців, а також небажанням частини молоді реєструватися в програмі.

Крім того, більші видавництва завдяки потужнішим маркетинговим відділам залучають більше коштів, тоді як менші отримують менше підтримки.

«Хотілося б повноцінно використати ці кошти, а для цього потрібні зміни до закону», — зазначила Кравчук.

Можливі напрями перерозподілу

Депутатка нагадала, що ідея надання коштів на купівлю книжок при народженні дитини вже ухвалена, але її реалізацію відклали до завершення війни. Водночас, через залишок коштів у «єКнизі» з’явилася можливість запровадити цю ініціативу раніше.

Також розглядається варіант запровадження програми купівлі книжок для студентів. Окрім того, частину невикористаних коштів можуть спрямувати на компенсацію орендної плати для книгарень.

Як працює програма «єКнига»

Послуга «єКнига» стартувала 16 грудня 2024 року. Згідно з нею, молоді українці, яким виповнилося 18 років, можуть отримати через застосунок «Дія» 908 грн для придбання книжок.

За даними директорки Українського інституту книги Олександри Коваль, за три квартали дії програми 18-річні українці отримали на свої рахунки 181,9 млн грн, з яких до кінця жовтня було витрачено 122,1 млн грн. Близько 26% коштів повертаються як невикористані.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.