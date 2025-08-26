Готельний бізнес на Закарпатті шукає нового власника — Finance.ua
Готельний бізнес на Закарпатті шукає нового власника

3 вересня 2025 року в електронній системі Prozorro. Продажі відбудеться аукціон з продажу готельного комплексу, що належить АТ «Укрбудінвестбанк», що ліквідується Фондом гарантування вкладів.
Про це повідомляє ФГВФО.
На торги виставлено готельний комплекс у курортному закарпатському селищі Поляна, що відоме своїми мінеральними джерелами, бальнеологічними традиціями та мальовничими краєвидами Карпат.
Комплекс включає 6 еко-котеджів загальною площею 341,9 кв. м, а саме:
  • Котедж «А» — 52,40 кв. м
  • Котедж «Б» — 62,70 кв. м
  • Котедж «В» — 62,40 кв. м
  • Котедж «Г» — 54,80 кв. м
  • Котедж «Д» — 54,80 кв. м
  • Котедж «Е» — 54,80 кв. м
Готельний комплекс розташовується в самому центрі селища Поляна (Закарпатська обл., Свалявський район, вул. Духновича, 131а). Також до складу лоту G22N027821 включено земельну ділянку, загальною площею 0,12 га (кадастровий номер 2124084401:05:001:0003) із цільовим призначенням «для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування (для комерційного використання).
Активи на продаж виставляються уперше. Детальніша інформація — у публічному паспорті за посиланням.
Стартова ціна — 10,26 млн грн.
Торги відбудуться за англійсько моделлю. Важливо: зацікавлені інвестори мають подати свої цінові пропозиції до 20:00 02 вересня.
Деталі щодо умови участі у торгах — за посиланням.
Нагадаємо, участь в аукціоні можуть узяти як юридичні, так і фізичні особи, окрім російської федерації або осіб, пов’язаних з державою-агресором. Також потенційними покупцями не можуть бути особи, до яких застосовані персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи.
Кошти, отримані від продажу активів, будуть спрямовані на задоволення вимог кредиторів АТ «Укрбудінвестбанк».
За матеріалами:
Finance.ua
