Готельний бізнес на Закарпатті шукає нового власника — Finance.ua

Готельний бізнес на Закарпатті шукає нового власника

3 вересня 2025 року в електронній системі Prozorro. Продажі відбудеться аукціон з продажу готельного комплексу, що належить АТ «Укрбудінвестбанк», що ліквідується Фондом гарантування вкладів.

Про це повідомляє ФГВФО

На торги виставлено готельний комплекс у курортному закарпатському селищі Поляна, що відоме своїми мінеральними джерелами, бальнеологічними традиціями та мальовничими краєвидами Карпат.

Комплекс включає 6 еко-котеджів загальною площею 341,9 кв. м, а саме:

Котедж «А» — 52,40 кв. м

Котедж «Б» — 62,70 кв. м

Котедж «В» — 62,40 кв. м

Котедж «Г» — 54,80 кв. м

Котедж «Д» — 54,80 кв. м

Котедж «Е» — 54,80 кв. м

Готельний комплекс розташовується в самому центрі селища Поляна (Закарпатська обл., Свалявський район, вул. Духновича, 131а). Також до складу лоту G22N027821 включено земельну ділянку, загальною площею 0,12 га (кадастровий номер 2124084401:05:001:0003) із цільовим призначенням «для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування (для комерційного використання).

Активи на продаж виставляються уперше. Детальніша інформація — у публічному паспорті за посиланням

Стартова ціна — 10,26 млн грн.

Торги відбудуться за англійсько моделлю. Важливо: зацікавлені інвестори мають подати свої цінові пропозиції до 20:00 02 вересня.

Деталі щодо умови участі у торгах — за посиланням

Нагадаємо, участь в аукціоні можуть узяти як юридичні, так і фізичні особи, окрім російської федерації або осіб, пов’язаних з державою-агресором. Також потенційними покупцями не можуть бути особи, до яких застосовані персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи.

Кошти, отримані від продажу активів, будуть спрямовані на задоволення вимог кредиторів АТ «Укрбудінвестбанк».

