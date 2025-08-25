ТОП-5 найкращих і бюджетних смартфонів для школярів — Finance.ua

ТОП-5 найкращих і бюджетних смартфонів для школярів Сьогодні 07:56 — Фондовий ринок

ТОП-5 найкращих і бюджетних смартфонів для школярів

З наближенням нового навчального року батьки активно шукають оптимальні гаджети для своїх дітей. Експерти ProStoMob проаналізували ринок і підготували рейтинг найкращих бюджетних смартфонів, які поєднують надійність, функціональність та доступну вартість.

На що звертати увагу

При виборі телефону для дитини важливо враховувати не лише ціну, але й практичність пристрою. Сучасний смартфон для учня повинен витримувати активне щоденне використання, забезпечувати стабільний зв’язок протягом навчального дня та мати достатню продуктивність для освітніх додатків.

Honor X6c

Ціна нового: від 9 999 грн (версія 8/256 ГБ)

Червнева новинка від Honor стала справжнім відкриттям для батьків активних дітей. Пристрій отримав сертифікацію IP64 та успішно пройшов випробування падіннями з півтораметрової висоти. Виробник гарантує, що телефон без проблем переживе випадково пролитий сік або потрапляння під дощ.

Ключові переваги:

Найновіша Android 15 з фірмовою оболонкою MagicOS 9

Потужна батарея 5300 мАг зі швидкою зарядкою 35 Вт

Зручний сканер відбитків пальців у кнопці живлення

Класичний аудіороз’єм для навушників

Redmi 15C 4G

Ціна: від 5 199 грн (конфігурація 4/128 ГБ)

Липнева прем’єра від Xiaomi орієнтована на користувачів, які цінують тривалу роботу без підзарядки. Величезний акумулятор на 6000 мАг забезпечить до двох днів активного використання — ідеально для забудькуватих підлітків.

Що вражає:

Великий 6,9-дюймовий екран з частотою оновлення 120 Гц

Процесор MediaTek Helio G81 Ultra для плавної роботи

Швидка зарядка 33 Вт

Підтримка безконтактних платежів через NFC

Poco C71 та Redmi A5 4G

Ціна: Poco C71 — від 3 433 грн, Redmi A5 4G — від 5 022 грн

Ці моделі-близнюки від екосистеми Xiaomi пропонують максимум можливостей за мінімальну ціну. Попри скромні 4 ГБ оперативної пам’яті, смартфони працюють на оптимізованій Android 15 Go Edition, яка забезпечує плавну роботу навіть на бюджетному залізі.

Спільні характеристики:

Великі 6,88-дюймові дисплеї з частотою 120 Гц

Сканери відбитків пальців для безпеки

Збереження класичного роз’єму для навушників

Оптимізована система для економії ресурсів

Важлива відмінність: Poco оснащений чипом Unisoc T7250, тоді як Redmi працює на Snapdragon 4s Gen 2. На практиці різниця в продуктивності мінімальна.

Realme C71

Ціна: 4 999 грн

Справжня знахідка для батьків, чиї діти постійно забувають зарядити телефон. Місткість батареї 6300 мАг (для українського ринку) встановлює нові стандарти в бюджетному сегменті.

Унікальні особливості:

Рекордна автономність — до 48 годин при помірному використанні

Надшвидка зарядка 45 Вт — найпотужніша в класі

Посилений корпус з додатковим захистом від ударів

Повний набір функцій: NFC, сканер, аудіороз’єм

Висновок

Кожна з представлених моделей має свої сильні сторони:

Honor X6c — ідеальний вибір для активних дітей завдяки підвищеній міцності

Xiaomi Redmi 15C 4G — оптимальне поєднання великого екрану та потужної батареї

Poco C71/Redmi A5 4G — бюджетне рішення для молодших школярів

Realme C71 — рекордсмен автономності для забудькуватих підлітків

При виборі варто орієнтуватися на індивідуальні потреби дитини та планований бюджет. Усі представлені моделі гарантовано забезпечать надійний зв’язок, базові ігрові можливості та тривалу роботу протягом навчального дня.

