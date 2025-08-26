Які в ПУМБ тарифні пакети для ФОП — Finance.ua

Які в ПУМБ тарифні пакети для ФОП Сьогодні 17:35 — Фондовий ринок

Які в ПУМБ тарифні пакети для ФОП

«всеМінімум», «всеОптимум», «всеПреміум», «Digital» і спеціальний тарифний пакет для справжніх профі в IT-сфері — пакет «Coder». ПУМБ пропонує для ФОП п’ять різноманітних тарифних пакетів:і спеціальний тарифний пакет для справжніх профі в IT-сфері — пакет «Coder».

Відкриття — безкоштовно. Крім того, не береться плата за розрахунково-касове обслуговування за перший місяць.

Поповнення рахунків безготівково — безкоштовно, а за поповнення готівкою клієнт платить від 0,1 до 0,2% від суми поповнення залежно від пакета. Для пакета «Coder» поповнення готівкою буде без комісії.

Комісія за зняття готівки — 1% від суми.

Серед додаткових сервісів, які пропонує ПУМБ для клієнтів-ФОП, варто зазначити:

мікрокредитування;

оплата за QR-кодом;

віртуальна корпоративна картка;

валютні торги та багато іншого.

