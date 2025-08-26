Які в ПУМБ тарифні пакети для ФОП — Finance.ua

Які в ПУМБ тарифні пакети для ФОП
ПУМБ пропонує для ФОП п’ять різноманітних тарифних пакетів: «всеМінімум», «всеОптимум», «всеПреміум», «Digital» і спеціальний тарифний пакет для справжніх профі в IT-сфері — пакет «Coder».
Відкриття — безкоштовно. Крім того, не береться плата за розрахунково-касове обслуговування за перший місяць.
Поповнення рахунків безготівково — безкоштовно, а за поповнення готівкою клієнт платить від 0,1 до 0,2% від суми поповнення залежно від пакета. Для пакета «Coder» поповнення готівкою буде без комісії.
Комісія за зняття готівки — 1% від суми.
Серед додаткових сервісів, які пропонує ПУМБ для клієнтів-ФОП, варто зазначити:
- мікрокредитування;
- оплата за QR-кодом;
- віртуальна корпоративна картка;
- валютні торги та багато іншого.
