Audi представляє новий купе-позашляховик Q3 Sportback — Finance.ua

Audi представляє новий купе-позашляховик Q3 Sportback
Audi розширює сімейство купе-позашляховиків новим Q3 Sportback. Модель надійшла на європейський ринок після недавнього дебюту третього покоління Q3, доповнивши лінійку Sportback, куди вже входять Q4 E-Tron, Q5, Q6 E-Tron та Q8 E-Tron.
Q3 Sportback багато в чому повторює дизайн звичайного Q3, проте його лінія даху та скління перероблені, що призвело до зміни заднього скла. Для більш спортивного вигляду розробники опустили рейки даху, а задній бампер із штучними впускними пристроями та широким дифузором, а також повноширинні OLED-ліхтарі запозичені у звичайної версії. Купе-позашляховик виявився на 29 мм коротшим за стандартний Q3, зберігши при цьому сучасний і динамічний вигляд.
Салон Q3 Sportback повністю повторює інтер’єр Q3. Зміни торкнулися переважно задньої частини: через знижену лінію даху зменшився простір для пасажирів та багажу. Максимальний обсяг вантажу зі складеними задніми сидіннями становить 1298 літрів — на 97 літрів менше, ніж у звичайної версії. Корисний обсяг із п’ятьма пасажирами Audi поки не розкрила.
Лінійка силових агрегатів також повторює звичайний Q3: бензинові та дизельні мотори, м’який гібрид і гібрид, що підключається (e-Hybrid). Потужність варіюється від 148 л.с. до 262 л.с., а гібридна версія розвиває 268 л.с. з акумулятором 25,7 кВт · год.
Спортбек може проїхати на електротязі до 118 км за циклом WLTP, всього на 1 км менше від звичайного Q3. Усі варіанти доступні з переднім приводом або системою Quattro, позашляховики оснащені стандартною або спортивною підвіскою та сучасними системами допомоги водієві.

