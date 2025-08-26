Власник OnlyFans отримав рекордні дивіденди — Finance.ua

Власник OnlyFans отримав рекордні дивіденди Сьогодні 07:21 — Фондовий ринок

Власник OnlyFans отримав рекордні дивіденди

Власник онлайн-платформи OnlyFans Леонід Радвінський отримав рекордні дивіденди.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Платформа OnlyFans, яка дозволяє авторам монетизувати свій контент напряму через підписки, виплатила своєму власнику Леоніду Радвінському 701 млн доларів дивідендів.

Рекордна виплата фігурує у звітності лондонської компанії Fenix International Ltd., яка керує сервісом, на тлі чуток про можливий продаж бізнесу за оцінкою до $8 млрд, говориться у повідомленні.

Станом на кінець 2024 року обсяг транзакцій на платформі сягнув $7,2 млрд (проти $6,6 млрд роком раніше), прибуток до оподаткування — $684 млн (+4% р/р). Кількість акаунтів авторів виросла до 4,6 млн (+13%), а кількість акаунтів підписників збільшилася на 24%, до 377,5 млн.

OnlyFans отримує прибуток завдяки 20% комісії з усіх транзакцій — від відео й фото до приватних чатів, нагадує агентство.

Леонід Радвінський, який мешкає у США, купив контрольний пакет акцій OnlyFans у 2018 році у британців Гая і Тіма Стокелі, які заснували сайт у 2016 році. Платформа здобула пікову популярність у часи пандемії коронавірусу.

За 2023 рік OnlyFans Ltd. виплатила власнику Леоніду Радвінському 472 млн дол. дивідендів, в результаті чого за три роки він отримав від сайту понад 1 млрд дол.

У травні повідомлялося, що власник OnlyFans веде переговори про продаж компанії інвесторам за оцінки компанії у близько 8 млрд дол.

