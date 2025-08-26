Власник OnlyFans отримав рекордні дивіденди — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Власник OnlyFans отримав рекордні дивіденди

Фондовий ринок
23
Власник OnlyFans отримав рекордні дивіденди
Власник OnlyFans отримав рекордні дивіденди
Власник онлайн-платформи OnlyFans Леонід Радвінський отримав рекордні дивіденди.
Про це повідомляє агентство Bloomberg.
Платформа OnlyFans, яка дозволяє авторам монетизувати свій контент напряму через підписки, виплатила своєму власнику Леоніду Радвінському 701 млн доларів дивідендів.
Читайте також
Рекордна виплата фігурує у звітності лондонської компанії Fenix International Ltd., яка керує сервісом, на тлі чуток про можливий продаж бізнесу за оцінкою до $8 млрд, говориться у повідомленні.
Станом на кінець 2024 року обсяг транзакцій на платформі сягнув $7,2 млрд (проти $6,6 млрд роком раніше), прибуток до оподаткування — $684 млн (+4% р/р). Кількість акаунтів авторів виросла до 4,6 млн (+13%), а кількість акаунтів підписників збільшилася на 24%, до 377,5 млн.
OnlyFans отримує прибуток завдяки 20% комісії з усіх транзакцій — від відео й фото до приватних чатів, нагадує агентство.
Читайте також
Леонід Радвінський, який мешкає у США, купив контрольний пакет акцій OnlyFans у 2018 році у британців Гая і Тіма Стокелі, які заснували сайт у 2016 році. Платформа здобула пікову популярність у часи пандемії коронавірусу.
За 2023 рік OnlyFans Ltd. виплатила власнику Леоніду Радвінському 472 млн дол. дивідендів, в результаті чого за три роки він отримав від сайту понад 1 млрд дол.
У травні повідомлялося, що власник OnlyFans веде переговори про продаж компанії інвесторам за оцінки компанії у близько 8 млрд дол.
За матеріалами:
НВ
Бізнес
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems