Моделі OnlyFans в Україні сплатили 59 млн грн податків, — Гетманцев Сьогодні 12:41

Моделі OnlyFans в Україні сплатили 59 млн грн податків, — Гетманцев

Наразі 350 моделей OnlyFans подали декларації про майновий стан і доходи, задекларувавши 305,4 млн грн доходу. Зокрема, було сплачено 59 млн грн ПДФО та військового збору.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Він зазначив, що це дуже важливі гроші для країни під час війни.

«Ми вдячні дівчатам за їхню відповідальну позицію та внесок в перемогу. Факт, що дівчата не сплатили податок своєчасно, не може бути підставою для кримінального переслідування, якщо податки сплачено. Правоохоронці такий підхід розділяють. Надалі — не робіть помилок», — йдеться в повідомленні парламентського комітету.

Також Гетманцев наголосив на тому, що буде наполягати на включенні законопроєкту колег про декриміналізацію ст. 301 у ПД ВР.

Нагадаємо, раніше Гетманцев розповідав, що платний контент на інтернет-платформі OnlyFans, створений українцями, стрімко зростає, а кількість акаунтів збільшується в середньому втричі щороку. Користувачі отримують гроші, іноді — у значних розмірах. З цих коштів необхідно сплачувати податки, порушникам загрожує штраф.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.