Моделі OnlyFans в Україні сплатили 59 млн грн податків, — Гетманцев — Finance.ua
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Моделі OnlyFans в Україні сплатили 59 млн грн податків, — Гетманцев

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Моделі OnlyFans в Україні сплатили 59 млн грн податків, — Гетманцев
Моделі OnlyFans в Україні сплатили 59 млн грн податків, — Гетманцев
Наразі 350 моделей OnlyFans подали декларації про майновий стан і доходи, задекларувавши 305,4 млн грн доходу. Зокрема, було сплачено 59 млн грн ПДФО та військового збору.
Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Він зазначив, що це дуже важливі гроші для країни під час війни.
«Ми вдячні дівчатам за їхню відповідальну позицію та внесок в перемогу. Факт, що дівчата не сплатили податок своєчасно, не може бути підставою для кримінального переслідування, якщо податки сплачено. Правоохоронці такий підхід розділяють. Надалі — не робіть помилок», — йдеться в повідомленні парламентського комітету.
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Також Гетманцев наголосив на тому, що буде наполягати на включенні законопроєкту колег про декриміналізацію ст. 301 у ПД ВР.
Нагадаємо, раніше Гетманцев розповідав, що платний контент на інтернет-платформі OnlyFans, створений українцями, стрімко зростає, а кількість акаунтів збільшується в середньому втричі щороку. Користувачі отримують гроші, іноді — у значних розмірах. З цих коштів необхідно сплачувати податки, порушникам загрожує штраф.
За матеріалами:
Finance.ua
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