OnlyFans сплатив $620 000 «податку на Google» у 2023 році — Finance.ua

OnlyFans сплатив $620 000 «податку на Google» у 2023 році Сьогодні 15:37 — Казна та Політика

OnlyFans сплатив $620 000 «податку на Google» у 2023 році

Англійська компанія OnlyFans, яка розвиває платформу підписок на ексклюзивний контент, стала великим платником податків в Україні. Як повідомляє нардеп Ярослав Железняк, у 2023 OnlyFans сплатила в бюджет України $620 000 так званого «податку на Гугл».

Загалом, за результатами поданих за І квартал 2023 року спрощених декларацій з податку на додану вартість особами-нерезидентами задекларовано майже 23,5 млн євро та $27,1 млн або 1,9 млрд гривень. Це тільки за один квартал поточного року. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Найбільші платники «податку на Google» у 2023 році

Нагадаємо, «податок на Гугл» стосується не лише Google. Це — податок на додану вартість за постачання електронних послуг фізичним особам на митній території України. Сплачувати його зобовʼязані усі незареєстровані в Україні міжнародні інтернет-компанії, чий річний обсяг операцій з надання електронних послуг перевищує 1 млн грн: Netflix, Microsoft, Meta та інші. OnlyFans також підпадає під цю категорію.

Найбільші суми за I квартал 2023 року, за даними Гетманцева, задекларували:

Google Play,

Google,

Etsy,

SONY,

Netflix,

Apple,

META,

Valve Software,

Amazon.

Станом на 1 квітня 2023 року на обліку перебувають 87 платників, що більше на 30 осіб-нерезидентів у порівнянні з кількістю таких осіб зареєстрованих станом на 1 квітня минулого року.

Також, у 2023 році станом на 24 травня міжнародні компанії сплатили ПДВ армії майже 3,2 млрд гривень.

«Термін сплати податку за І квартал 2023 року — 09.06.2023, тому ще очікується сплата податку більше ніж 0,7 млрд гривень», — зауважив Гетманцев.

Як повідомляв у березні 2023 року, по результатам 4 кварталу 2022 року міжнародні компанії сплатили 1,9 млрд грн або майже $52,1 млн «податку на Google». Це на $12,1 млн або 0,4 млрд грн більше, ніж у третьому кварталі 2022 року.

Чому це цікаво

Хоча OnlyFans не входить тоді в топ-9 найбільших платників податку, $620 000 для бюджету України, особливо під час повномасштабної війни — точно не зайві.

«З початку року вона (компанія OnlyFans — ред.) нарахувала $620 000 податку та сплатила 23,3 млн грн до бюджету. Додамо, що сервіс повністю вийшов з рф і фінансує тільки нашу армію», — коментує Гетманцев останні результати «податку на Google».

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