Google інвестує у перший у США проєкт із закупівлі електроенергії від реактора Gen IV — Finance.ua

Google інвестує у перший у США проєкт із закупівлі електроенергії від реактора Gen IV Сьогодні 23:14 — Фондовий ринок

Google інвестує у перший у США проєкт із закупівлі електроенергії від реактора Gen IV

Google оголосила про перший у США контракт на закупівлю електроенергії від просунутого ядерного реактора четвертого покоління.

Про це повідомляє компанія.

Компанія уклала угоду з Kairos Power і Tennessee Valley Authority (TVA) щодо постачання 50 МВт енергії з демонстраційної установки Hermes 2 в Оук-Риджі, штат Теннессі. Очікується, що станція розпочне роботу 2030 року.

У межах цієї співпраці Google отримуватиме «чисті енергетичні атрибути» від TVA, що дозволить забезпечити дата-центри в окрузі Монтгомері, штат Теннессі, та окрузі Джексон, штат Алабама, стабільною й локальною безвуглецевою енергією 24/7.

Це перший крок довгострокової програми, розпочатої у жовтні минулого року: вона передбачає розгортання кількох малих модульних реакторів Kairos Power із потенційною потужністю до 500 МВт.

За словами генерального директора TVA Дона Моулса, проєкт вигідний не лише Google, а й мільйонам клієнтів компанії та всій енергетичній системі США.

Окрім енергетичного ефекту, Hermes 2 стане поштовхом для економічного розвитку Оук-Риджу, відомого як центр ядерних інновацій.

У співпраці з Університетом Теннессі та іншими закладами буде створено програми для підготовки інженерів та операторів нової станції.

