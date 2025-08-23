«Більше, ніж в традиційних інвестиціях»: скільки прибутку дає кавовий автомат — думка експерта Сьогодні 12:22 — Фондовий ринок

Щодня ми п’ємо каву — це звична частина нашого життя. Але чи замислювалися ви над тим, що кава може не лише заряджати енергією, а й приносити прибуток? Якщо ви розглядаєте інвестування, зверніть увагу на вендинг — цей напрямок може стати джерелом стабільного доходу.

Про це під час InvestFest заявив Співзасновник та CEO EasyVending — вендингової компанії № 1 в Україні — Дмитро Куренков.

На чому спочатку наголосив Куренков — це на тенденціях та інноваціях ринку кавового вендингу. Власне, те, що поєднує в собі цей спосіб інвестиції.

Так, співзасновник та CEO EasyVending зробив акцент на інтерактивному інтерфейсі, який може дати кавовий автомат, модифікаціях (модуль холодних напоїв, сиропна станція, модуль приготування листового чаю, а також модуль приготування напоїв із концентратів. — Ред.).

До переваг наявності кавового автомата Куренков також відніс віддалений доступ до нього і безконтактну оплату. Як приклад, виконавчий директор навів Південну Корею, де вендинг-кав'ярні працюють без жодного працівника. Він наголосив на тому, що аналогічне чекає й на Україну в найближчі роки.

А скільки ж прибутку може дати кавовий вендинг?

За словами Куренкова він перевищує всі традиційні інвестиції: ОВДП, депозити, оренда житла та комерційної нерухомості.

Користуючись з чого ж можна отримувати +20% річних у гривнях від вендингу?

На це питання Куренков відповів тим, що є декілька моделей/форматів співпраці: класична франшиза, інвестиційна франшиза та співпраця клієнт-компанія.

У першому випадку йдеться саме про отримання готового бізнесу «під ключ» з обладнанням, перевіреними інгредієнтами, телеметрією для контролю, маркетингову підтримку та навчання.

У другому ж випадку мова про те, щоб вашим автоматом чи автоматами займалася саме компанія. Тобто, ви інвестуєте в кав’ярні, а компанія вже займається їхнім управлінням — від обслуговування до розвитку точки.

Що стосується співпраці клієнт-компанія, то тут Куренков наголосив на початку чи продовженні бізнесу разом із компанією. Це підходить тим, хто хоче розпочати чи продовжує справу самостійно.

Щодо цифр прибутку від вендингу, то співзасновник та CEO EasyVending навів наступні показники:

Якщо ж йдеться про інвестиційну франшизу, то тут показники такі:

На завершення Куренков, відповідаючи на запитання щодо вартості старту вендингового бізнесу, зазначив, що базовий автомат у форматі «клієнт-компанія» обійдеться орієнтовно в 1,5−2 тисячі доларів. Якщо ж йдеться про повністю готові комерційні рішення, вартість може сягати 4−6 тисяч доларів.

