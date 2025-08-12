Українці отримають безоплатний доступ до курсів Google: як це зробити — Finance.ua

Українці отримають безоплатний доступ до курсів Google: як це зробити Сьогодні 17:21 — Особисті фінанси

Українці отримають безоплатний доступ до курсів Google: як це зробити

Ще 5000 українців отримають безоплатні ліцензії на курси AI Essentials та Prompting Essentials на освітній платформі Coursera — стартує друга хвиля освітньої ініціативи.

Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

«Google прагне допомогти кожному опанувати переваги ШІ, пропонуючи найкращі рішення для роботи, навчання та повсякденного життя», — підкреслив керівник відділу маркетингу B&R Google Україна Орест Бавда.

Терміни

Реєстрація на другу хвилю навчання вже відкрита з 12 серпня та триватиме до 20 серпня. Пройти курси та отримати сертифікати відібрані учасники матимуть змогу до середини жовтня.

Як взяти участь?

Перейдіть на сайт.

Оберіть організацію, через яку можна отримати доступ до навчання на курсах AI Essentials та Prompting Essentials.

Заповніть реєстраційну форму на сайті організації. Увага: реєструватися на курси AI Essentials та Prompting Essentials на платформі Coursera на цьому етапі не потрібно.

Чекайте на електронного листа від організації або Coursera з наступними кроками.

Учасники, які вже подавали заявку в першій хвилі програми, можуть реєструватися знову, однак не матимуть пріоритету при відборі. Пріоритет надаватиметься:

ветеранам, військовослужбовцям та їхнім родинам;

жінкам, які прагнуть опанувати сучасні технології для розвитку карʼєри.

До яких курсів від Google можна отримати доступ

Курс AI Essentials — це можливість для всіх, хто прагне розібратися у світі штучного інтелекту та навчитися застосовувати його у професійній діяльності. Цей курс стане у пригоді як новачкам, які роблять перші кроки у цій галузі, так і спеціалістам, які прагнуть підвищити свою кваліфікацію та отримати сертифікацію зі ШІ.

Читайте також Розкрито зарплати в Google: скільки отримують у 2025 році

Курс Prompting Essentials навчить ефективно спілкуватися зі штучним інтелектом, формулюючи точні запити. Ви дізнаєтеся, як правильно ставити завдання ШІ, щоб заощадити час, знаходити важливу інформацію та успішно працювати над проєктами.

Нагадаємо, компанії Google, Microsoft і Meta пропонують рекордні зарплати, щоб привабити топових інженерів, дослідників і менеджерів — передусім у командах, повʼязаних із генеративним штучним інтелектом.

Які зарплати платить Google

Робота в бізнесі та аналітиці

Менеджер облікового запису: від $85 500 до $166 000.

Аналітик бізнес-систем: від $141 000 до $201 885.

Фінансовий аналітик: від $102 000 до $225 230.

Аналітик якості пошуку: від $120 000 до $235 000.

Інженерні посади

Інженер-програміст: від $109 180 до $340 000.

Інженер-програміст (Waymo): від $150 000 до $282 000.

Інженер застосунків: від $138 000 до $199 000.

Посади дизайнерів

UX-дизайнер: від $124 000 до $230 000.

UX-дослідник: від $124 000 до $224 000.

Розсилка Finance.ua про гроші. Чому вам варто підписатися? Ця розсилка — важливий помічник, який допомагатиме поводитися розумно з грошима.Тут ви знайдете практичні поради, перевірені сервіси, секрети економії та заробітку, які будете отримувати 1 раз на 2 тижні на вашій пошті. Долучайтеся та отримуйте найкорисніший контент від нас!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.