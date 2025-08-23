У яких банках українці зберігають кошти (рейтинг банків, інфографіка) — Finance.ua

У яких банках українці зберігають кошти (рейтинг банків, інфографіка) Сьогодні 14:18 — Фондовий ринок

Українці наростили обсяги банківських вкладів. Зокрема, станом на 1 липня у 60 банках фізичні особи тримали 1 трлн 302,5 млрд гривень. Це на 86,0 млрд гривень (або 7,1%) більше, аніж на початку року.

Про це свідчать дані Національного банку України.

Найбільше коштів зосереджено у державних банках. Зокрема, у зосереджено у державних банках. Зокрема, у ПриватБанку українці зберігають 476,3 млрд гривень.

На другому місці державний державний Ощадбанк — 219,2 млрд гривень.

Третю позицію посідає приватний посідає приватний Універсал Банк із обсягом коштів 90,5 млрд грн.

Далі йдуть банк іноземної банківської групи Райффайзен Банк — 74,0 млрд гривень, приватний ПУМБ — 59,6 млрд гривень, банк іноземної банківської групи УкрСиббанк — 51,7 млрд гривень.

Нагадаємо, парламент ухвалив у першому читанні доопрацьований законопроєкт № 13007-д, який має посилити стабільність фінансової системи, захистити вкладників і привести українські норми у відповідність до вимог ЄС.

Головна мета документа — зменшити ризики для банківської системи в умовах війни та посилити захист вкладників.

